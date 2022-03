Ce vendredi à partir de 13h30, les députés aborderont la nouvelle version de la loi Covid qui prévoit un allègement des mesures sanitaires actuelles.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Les députés se penchent sur la 28ème loi Covid

Thomas BERTHOL Ce vendredi à partir de 13h30, les députés aborderont la nouvelle version de la loi Covid qui prévoit un allègement des mesures sanitaires actuelles.

Le jour du Freedom Day est-il enfin arrivé au Luxembourg ? Normalité, normalité, normalité... Un mot répété plusieurs fois par le Premier ministre Xavier Bettel(DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) lors de leurs annonces sur un allègement des mesures sanitaires la semaine dernière.

Feu vert du Conseil d'Etat à la nouvelle loi covid Un jour avant que le Parlement ne soit appelé à voter sur la nouvelle loi Covid, les Sages ont rendu leur copie. S'ils valident la nouvelle loi, ils ne sont pas entièrement satisfaits.

Après le feu vert donné par le Conseil d'Etat ce jeudi, c'est au tour des députés de se prononcer sur la 28ème loi Covid ce vendredi 11 mars à partir de 13h30. Soit pile un mois après avoir déjà adopté une première série d'allègement.

Le texte de la nouvelle version de la loi Covid prévoit la fin du CovidCheck (testé, vacciné ou guéri) dans le secteur Horeca, les commerces et sur le lieu du travail. Depuis mi-février, ce dispositif n'était déjà devenu plus qu'optionnel dans les entreprises, alors qu'elles devaient l'imposer à leurs salariés en janvier.

Retransmission en direct depuis le Parlement :

Si la nouvelle loi est adoptée dans la version qui a été présentée par Xavier Bettel et Paulette Lenert, il sera aussi possible de laisser tomber son masque dans les magasins (sauf indication contraire du gérant) et dans les écoles. Mais en raison de la promiscuité dans les transports publics, le port de la protection nasale et buccale y restera encore obligatoire. Ce sera également le cas dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Le gouvernement ne souhaite pas lâcher totalement la pression en conservant aussi le régime 3G dans les maisons de retraite et les hôpitaux. La Santé indiquait ce jeudi que 27 patients covid+ sont pris en charge en soins normaux et cinq en soins intensifs.

Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé recensait pour sa part que le nombre de personnes testées positives au covid a augmenté de 4.670 à 4.794 pour la semaine du 28 février au 6 mars dernier. Soit une légère hausse de 2%. Mais malgré ce rebond, le rapport souligne une stabilisation des différents indicateurs. Cette semaine, le pays a franchi la barre symbolique des 1.000 décès liés au covid depuis le début de la pandémie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.