Les demandes pour une subvention de loyer en forte hausse

Mélodie MOUZON Depuis l'entrée en vigueur de la réforme en août et l'élargissement des critères d'accès, davantage de locataires ont recours à cette aide.

La revalorisation de la subvention de loyer semble avoir porté ses fruits. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme en août dernier, les locataires sont bien plus nombreux à solliciter cette aide, selon des données communiquées dans une réponse parlementaire par le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng). Les chiffres parlent d'eux-mêmes: les demandes ont augmenté de 111% en août et de 160% en septembre par rapport à la moyenne mensuelle de 2021.

Depuis le début de l'année, 7.303 ménages ont bénéficié de la subvention loyer, contre 8.127 pour le total de l'année 2021. Ce qui correspond à 70.800 versements mensuels de l'Etat, pour un montant total de 13.061.511 euros.

Pour toute l'année 2022, quelque 90.000 subventions de loyer auront été versées, pour un montant d'environ 18 millions d'euros. «En appliquant le montant moyen de 280 euros à ces versements tel qu’il ressort des mois d’août à octobre pour les versements effectifs, on peut estimer que sans augmentation du nombre de bénéficiaires supplémentaires, la charge budgétaire pour l’année 2023 se situera à quelque 25 millions d’euros», précise le ministre du Logement.

Si on ajoute à cela «les bénéficiaires supplémentaires qui ont pu être mobilisés suite aux différentes campagnes d’information et de sensibilisation», le niveau des dépenses pour l'année 2023 «se rapprochera de 28 à 30 millions d’euros», indique le ministre.

Une augmentation moyenne de 78%

Avec la réforme, la subvention de loyer a augmenté en moyenne de 78%, passant de 157 euros par mois et par ménage bénéficiaire à 280 euros. Et le ministre de citer un exemple de l'impact de la réforme pour les ménages. Ainsi, «un ménage avec 2 enfants qui gagnait 4.500 € par mois et payait un loyer de 1.800 €, recevait une subvention de loyer de 187 € par mois» avant la réforme. Ce ménage de 4 personnes avait donc 2.887 € pour vivre une fois le logement payé. Depuis août, il reçoit dans les mêmes conditions une subvention de loyer de 360 euros par mois, soit 3.060 euros par mois pour vivre. «Un doublement de l’aide qui représente une augmentation de 6 % de revenu disponible !»

La revalorisation de la subvention de loyer a été anticipée, en raison de l'augmentation des prix des loyers et des prix de l'énergie. Rappelons également que les critères d'accès à cette aide ont été élargis. Les familles monoparentales ont particulièrement été prises en considération.

