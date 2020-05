Avec la crise du coronavirus, la baisse du nombre de demandeurs de protection internationale au Luxembourg est considérable. Le mois dernier, ils n'étaient que dix, soit une bonne centaine de moins qu'en mars.

Les demandes d'asile en chute libre

Jean-François COLIN Avec la crise du coronavirus, la baisse du nombre de demandeurs de protection internationale au Luxembourg est considérable. Le mois dernier, ils n'étaient que dix, soit une bonne centaine de moins qu'en mars.

La pandémie du coronavirus et son incidence sur les déplacements internationaux est passée par là. Alors qu'elles étaient respectivement de 155, 105 et 116 en janvier, février et mars, les demandes de protection internationale ont chuté à... dix en avril au Luxembourg. Selon les dernières statistiques de la Direction de l'immigration publiées ce jeudi, le nombre total de demandeurs d'asile pour les quatre premiers mois de 2020 s'élève à 386. Par comparaison, l'an dernier à pareille époque, ce sont quelque 799 demandes qui avaient été enregistrées.

Concernant les nationalités des demandeurs de protection internationale, la Syrie reste le premier pays avec 79 demandes introduites en 2020, soit un cinquième du total. Suivent ensuite l'Erythrée (59), le Vénézuela (37), la Turquie (27), l'Afghanistan (21) et l'Irak (20). Par ailleurs, la Direction de l'immigration pointe que 30,7% des demandes ont abouti à la reconnaissance du statut de réfugié et 6,6% d'entre elles ont été frappées d'irrecevabilité. Enfin, une mesure de retour du demandeur d'asile - mais pas nécessairement dans son pays d'origine - a été prononcée pour 33 personnes depuis le 1er janvier, dont 17 volontaires et 16 forcés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.