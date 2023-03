Delhaize souhaite convertir l’ensemble de ses 128 supermarchés belges en magasins affiliés indépendants. Voici ce qui a été décidé pour le Luxembourg.

Les Delhaize luxembourgeois convertis en franchise?

Simon MARTIN Delhaize souhaite convertir l’ensemble de ses 128 supermarchés belges en magasins affiliés indépendants. Voici ce qui a été décidé pour le Luxembourg.

La nouvelle est tombée comme un couperet ce mardi matin. L'enseigne de supermarchés belge Delhaize a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de convertir en magasins indépendants l'ensemble de ses 128 supermarchés en gestion propre en Belgique. Comprenez par là que le géant belge souhaite transformer tous ses points de vente en franchise.

Ceci, dans l'objectif de «renforcer sa position sur un marché belge concurrentiel», selon les propres dires du groupe. Ceux-ci viendraient donc rejoindre les quelque 636 magasins indépendants déjà affiliés à Delhaize et actifs sous les marques AD Delhaize, Proxy Delhaize et Shop & Go. ​«L'objectif de ce changement est de rassembler tous les magasins Delhaize sous un même modèle afin de stimuler la croissance de ces 128 supermarchés. ​ Il s'agit de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize», assure l'enseigne dans un communiqué. ​

Une question de rentabilité avant tout

En filigrane, on comprend que ce choix relève davantage d'une question de rentabilité. Les commerces indépendants de l'enseigne seraient en effet bien plus rentables que les autres supermarchés. «En ce qui concerne les magasins affiliés, ceux-ci ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années. Grâce à leur ancrage local fort, à leur entrepreneuriat et à la flexibilité de leurs opérations, ils peuvent à chaque fois s'adapter rapidement et avec succès à l'évolution des besoins des consommateurs et du marché en général», estime Delhaize.

A l'inverse, malgré de nombreux investissements réalisés dans les supermarchés en gestion propre, ceux-ci ont vu leur rentabilité et leurs parts de marché décliner au cours de la même période. «Malgré les gros efforts entrepris et l'engagement de ses collaborateurs, les résultats escomptés n'ont pas été atteints».

La décision, qui concerne 9.000 emplois, est historique mais la question de l'emploi se pose. Delhaize tempère et indique que ce changement n'aura aucun impact sur l'emploi et le salaire des collaborateurs et employés de ces supermarchés. «Car l'ensemble du personnel sera transféré vers les nouveaux opérateurs indépendants». Toutefois, le groupe reconnait que ​la transition progressive des supermarchés en franchise entrainera une réduction graduelle du nombre de fonctions au sein du siège. ​ «Delhaize entame au plus vite les consultations avec les représentants du personnel».

Le marché luxembourgeois reste dynamique pour Delhaize du fait de sa population et de son économie grandissantes. Communication de Delhaize Luxembourg

L'autre question est également de savoir si ce changement de taille concerne également les magasins Delhaize implantés au Luxembourg. Rappelons que l'enseigne est présente au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1922 et compte à ce jour plus de 50 points de vente. Dans son communiqué, le groupe précise que l'annonce faite ce mardi ne s'applique pas aux magasins luxembourgeois. En effet, de ce que l'on sait, le marché luxembourgeois reste «dynamique» pour Delhaize du fait de sa population et de son économie grandissantes, soutenu par un impact frontalier positif. «Le paysage concurrentiel est aussi différent», comme le précise une communication interne, dont nous avons pu prendre connaissance.

Magasins franchisés et en gestion propre vont donc continuer de coexister au Luxembourg.

Quoi qu'il en soit, sur le terrain, la pilule a énormément de mal à passer. Si bien que le personnel de nombreux magasins Delhaize a entamé une grève dès ce mardi matin, notamment à Bruxelles. Vers 11h, une petite centaine de commerces avaient d'ores et déjà fermé leurs portes. En province de Luxembourg, les collaborateurs du Delhaize d'Arlon et de Marche-en-Famenne ont notamment débrayé.

En effet, ceux-ci font face, malgré l'appel au calme du géant belge, à de nombreuses craintes et interrogations. Delhaize va notamment devoir s'affairer à trouver un repreneur ou plusieurs repreneurs pour l'ensemble des 128 points de vente. Cela signifie donc que 128 magasins vont, du jour au lendemain, se retrouver en vente. Ce passage sous le régime de franchise implique également un changement dans la commission paritaire et donc la vie sociale d'une entreprise.

Les conditions de travail des employés vont se dégrader de 20 à 25%. Myriam Delmée, présidente du syndicat du SETCa

Interrogée par l'agence Belga, Myriam Delmée, présidente du syndicat du SETCa, n'avait pas de mots assez forts pour décrire cette décision. Celle-ci évoque un «séisme». «Les conditions de travail des employés vont se dégrader de 20 à 25%. Cela impliquera, selon son expérience, plus de travail, des baisses de salaire, la fin des suppléments salariaux pour les prestations au-delà de 18h, du travail le dimanche». La syndicaliste évoque également «plus de flexibilité, du travail étudiant débridé au préjudice des personnes à temps partiel».

Malgré les demandes de la SETCa pour établir un dialogue social, Myriam Delmée explique que Delhaize leur a fait comprendre que la situation «n'était pas négociable». «Sous franchise, dans de plus petites structures, il n’y aura pas de représentation syndicale. Ce sera de l’individuel ou pas de négociation du tout, ça change fondamentalement le modèle social», a-t-elle expliqué à Belga.

