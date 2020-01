Si des milliers de tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques quittent illégalement l’Europe pour être expédiés en Afrique ou en Asie, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, affirme que le Luxembourg respecte bien les dispositions prises en matière de traitements de ce type d'appareils.

Les déchets électriques recyclés dans les règles de l'art

Si des milliers de tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques quittent illégalement l’Europe pour être expédiés en Afrique ou en Asie, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, affirme que le Luxembourg respecte bien les dispositions prises en matière de traitements de ce type d'appareils.

(DH) - Plus de 6.000 tonnes de déchets électriques et électroniques (DEEE) sont collectés chaque année au Grand-Duché. Soit environ 10 kg par habitant. L'ensemble de ces appareils et composants sont retraités par Ecotrel, par les fabricants eux-même ou envoyés dans des pays de l'UE . Mais pas en Afrique. Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable l'a réaffirmé, en réponse à une question parlementaire de Marc Spautz (CSV) qui s'en inquiétait.



Au niveau du recyclage de ces produits, des sites implantés en Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, République tchèque et Autriche se chargent des composants qui ne sont pas pris en compte au Luxembourg. Une exception demeure toutefois, elle n'est pas africaine mais asiatique. Ainsi, le Pakistan réutilise de vieux ventilateurs de frigidaires pour en produire de nouveaux.

Pour s'assurer que cette filière du recyclage est respectée à la lettre, et ainsi contrarier certaines sociétés d'import-export peu regardantes, le gouvernement a instauré une batterie de mesures.

En premier lieu, les prestataires hors UE doivent remplir les conditions d'agrément concernant le traitement des déchets. La loi stipule en effet que l'élimination des déchets ne doit pas générer de risques,ni pour la santé, ni pour l'environnement. Le principe de proximité doit aussi impérativement s’appliquer.

D'autre part, Ecotrel, l'organisme agréé, a obligation de renseigner au ministère l'origine de prestataires avec qui il travaille, de même que la destination des déchets. L'organisme a aussi un pouvoir de contrôle et collabore avec les services des douanes ainsi que les autorités étrangères.

Pour rappel, Ecotrel se trouve sur le site de l'entreprise de recyclage Lamesch, à Bettembourg. Le personnel trie manuellement les pièces qui peuvent retrouver une seconde vie. Toujours selon le principe de l'économie circulaire, plusieurs Repair Cafés, à travers le pays, redonnent vie à des objets.



Alors secrétaire d'Etat au Développement durable en 2018, Claude Turmes (Déi Gréng) avait appelé de ses vœux de telles initiatives. L'actuel ministre de l'Energie s'était alors donné pour objectif, d'ici 2022, que 65% des appareils électroniques mis au rebut au Grand-Duché soient recyclés.