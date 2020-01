La Direction de la santé a publié ses derniers résultats sur les principales causes de mortalité au Grand-Duché. Malgré une légère baisse, les maladies cardiovasculaires restent la cause principale alors que le cancer chez les femmes progresse.

Les décès causés par le cancer à la hausse

(ER) - Les maladies de l'appareil circulatoire et le cancer demeurent les principales causes de décès au Luxembourg selon les dernières statistiques publiées ce lundi par la Direction de la santé. Des chiffres qui concernent l'année 2017.

4.137 décès ont été constatés à travers le pays, soit une hausse de 4% par rapport à l'année 2016. Quand on se penche en détails sur les causes de mortalité, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès avec 30,8% (1.276 personnes).

Le cancer en légère hausse

Un chiffre qui n'a pratiquement pas évolué par rapport à 2016 (1.264 décès) même si la part des décès par maladies cardiovasculaires continue à diminuer (31,8% en 2016).

Le cancer reste la deuxième cause de décès, avec 28,0% de tous les décès (1.160 personnes contre 1.121 personnes). Selon le sexe, on constate une baisse chez les hommes (-28 décès) et une hausse chez les femmes (+67 décès) en comparaison avec l'année 2016.

Chez les hommes, la diminution observée s'explique surtout par la baisse du nombre de décès par cancer du poumon alors que chez les femmes, le nombre des trois cancers les plus fréquents a augmenté: cancer du sein (+13 décès), cancer du poumon (+25 décès) et cancer colorectal (+10 décès). En clair, maladies cardiovasculaires et cancer concernent près de 60% des cas de mortalité.

Parmi les autres principales causes de décès, les maladies de l'appareil respiratoire (7,6%), les troubles mentaux et du comportement (5,5%), les causes externes (accidents, suicides et autres, 5,3%).

Equilibre femme-homme

Les chiffres de l'année 2017 ont également mis en évidence la hausse du nombre de décès consécutifs à une maladie infectieuse et parasitaire mais aussi une maladie de l'appareil génito-urinaire. En revanche, le taux de mortalité infantile est resté stable (48).

Le ratio entre femmes (2.075 décès) et hommes (2.062 décès) demeure équilibré. Les hommes sont décédés en moyenne à l'âge de 73 ans et les femmes à l'âge de 80 ans.



En moyenne, 11 personnes sont décédées par jour, 80 par semaine et 345 par mois. C'est en janvier que le nombre le plus élevé de décès a été enregistré, avec 447 décès. A l'opposé, le mois d'août est le moins meurtrier au Grand-Duché avec 283 personnes décédées.