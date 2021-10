Moins de deux jours après les révélations sur le mémoire de DEA rédigé en 1999 par le Premier ministre, les premières parodies fleurissent sur les réseaux sociaux. Florilège.

Soupçons de plagiat

Les déboires de Xavier Bettel amusent la toile

(jwi) - Habitué aux parodies en raison de son enthousiasme photogénique, Xavier Bettel est en passe de devenir un mème sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi et les révélations sur le plagiat supposé de son mémoire de DEA réalisé à l'université de Nancy, le visage du Premier ministre envahit la toile au travers de multiples parodies. La plus répandue représente le chef de l'exécutif en héro de la série Capitani, polar luxembourgeois qui a su séduire Netflix.

Sur l'affiche de la première saison, le Premier ministre prend la place du capitaine Luc Capitani, le pistolet de ce dernier ayant été remplacé par un diplôme et le titre original remplacé par celui de Copytani, référence au titre de l'article de Reporter qui qualifiait Xavier Bettel de «Premier ministre copier-coller». Sur une autre parodie de film, le chef de l'exécutif est présenté comme «Plagiator», version satirique du film Gladiator.

Autre variation sur le même thème, la présentation d'un clavier vendu sur eBay où seules les touches «Ctrl», «C» et «V» ne sont disponibles. La fausse annonce, rédigée par un certain Xavxav69, est accompagnée d'une description satirique faisant état d'un objet «en très bon état» et qui «a été un compagnon fiable pendant mes années d'étude». Un clavier proposé 50 euros, «prix fixe».

Dans une autre parodie, Xavier Bettel prend les traits de Mister Bean dans lequel le célèbre personnage malchanceux tente de passer un examen de mathématique. Avec un succès tout relatif, malgré les multiples tentatives de tricher en lorgnant sur la copie de son voisin. Avec un succès tout relatif.

L'une des parodies les plus acerbes prend la forme d'une annonce du gouvernement pour la recherche d'un Premier ministre dont les deux conditions sont de «ne surtout pas» avoir été «au Saumur pendant une crise sanitaire» et «de ne pas avoir fait de plagiat pendant ses études». Un premier critère en lien avec l'origine supposée de la contamination de Xavier Bettel au covid-19 qui l'avait amené à une hospitalisation de plusieurs jours en juillet dernier.

