Les débats publics devront être mieux encadrés

Les pétitionnaires doivent être les principaux interlocuteurs lors des débats publics, selon les représentants de la Commission des pétitions. Les experts ne doivent plus dominer le temps de parole.

Pétitions

Un débat qui a tourné à la «déroute». Le vice-président de la Commission des pétitions Marc Hansen (Déi Gréng) se doutait que le débat organisé le 12 janvier autour de la pétition contre l'introduction d'une vaccination obligatoire allait être «compliqué» . D'autant plus en voyant le nom du Pr Luc Montagnier, contesté par le milieu scientifique malgré son prix Nobel. «Dire que le covid n'est qu'une petite grippe est inacceptable», dénonce le député, rappelant au passage qu'il est pharmacien de profession.

Marc Hansen regrette avant tout que, lors de ce débat, des thèses ont été développées qui n'avaient rien à voir avec les pétitions ou encore avec le Luxembourg. «Le débat public à la Chambre doit permettre aux pétitionnaires de présenter leur texte», rappelle le député écologiste. Ce dernier déplore que les pétitionnaires aient très peu parlé, laissant le monopole de la parole aux experts qui n'ont pas répondu aux questions des députés. «Avant la pandémie, les personnes n'étaient jamais encadrées par des experts», remarque la présidente de la Commission des pétitions Nancy Arendt (CSV). Elle rappelle que le pétitionnaire est censé être «le porte-parole principal» lors du débat. Il peut toutefois être accompagné de cinq autres personnes: « Ça peut être pour un soutien moral, quelqu'un qui a plus de facilité de s'exprimer ou un expert».

La procédure autour d'une pétition

Une pétition publique doit concerner la législation nationale, respecter les principes éthiques (pas de contenu à caractère violent, injurieux, raciste, homophobe, etc.) et ne pas présenter un sujet déjà introduit au cours des 12 derniers mois. Lorsque la pétition est jugée recevable par la Commission des pétitions et la Conférence des présidents, le pétitionnaire a 42 jours pour récolter au moins 4.500 signatures. Une fois ce seuil atteint, un débat public est organisé en présence de maximum six pétitionnaires et du ministre compétent.