Les cyclistes revendiqueront davantage de sécurité

Après avoir été refusée par le collège échevinal, la manifestation d'adeptes des deux-roues se déroulera bel et bien ce samedi dans les rues de la capitale. Prévu sur un parcours de six kilomètres, l'événement vise notamment à obtenir de meilleures infrastructures cyclables à Luxembourg-Ville.

(Jmh avec mr) - Plus d'un mois après leur dernière sortie qui avait rassemblé plusieurs centaines de personnes, les cyclistes reprendront à nouveau possession d'une partie de la capitale samedi. Un temps interdite par le collège échevinal en raison de la tenue ce même jour du «Stroossemaart», animation commerciale étalée entre le centre-ville et le quartier de la gare, la manifestation organisée par ProVelo prendra la forme d'un parcours de six kilomètres entre le plateau Saint-Esprit et la fondation Pescatore. Départ prévu à 15h.

Remporté par l'asbl face aux autorités municipales sous la menace d'un référé devant le tribunal administratif, le bras de fer vise à obtenir «des meilleures infrastructures cyclables et plus de sécurité pour nos déplacements quotidiens», indique ProVelo dans un communiqué publié ce mardi. En clair, la refonte de la politique de mobilité de la capitale, jugée encore trop tournée vers la voiture, et la mise en place d'un concept cohérent via une meilleure coordination entre autorités communales et nationales.

Interrogé lundi par nos confrères du Luxemburger Wort, Patrick Goldschmidt (DP), échevin en charge de la Mobilité, avait indiqué que l'annulation initiale de la manifestation «n'était pas dirigée contre les cyclistes», mais qu'elle visait avant tout à «faire preuve de solidarité avec nos commerçants» en permettant la tenue du «Stroossemaart» cette année et à «éviter que les clients soient rebutés par une manifestation en ville». Autrement dit, que les rues de la capitale restent vides malgré les efforts entrepris pour organiser cette braderie.

