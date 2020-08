Après deux ans de travaux, la piste bidirectionnelle destinée à la mobilité douce est en cours de finalisation. Elle devrait être opérationnelle le 16 septembre prochain, selon les indications du ministère de la Mobilité.

Les cyclistes de retour sur l'«Al Bréck» à la rentrée

Après deux ans de travaux, la piste bidirectionnelle destinée à la mobilité douce est en cours de finalisation. Elle devrait être opérationnelle le 16 septembre prochain, selon les indications du ministère de la Mobilité.

(ER avec nas) - Elle devait être opérationnelle à la fin de l'année 2019. Elle sera finalement en service le mercredi 16 septembre. Pour les utilisateurs de ce tronçon entre l'avenue de la Gare et le boulevard Franklin Roosevelt, le chemin de croix va bientôt prendre fin.



Il est vrai que le vélo est devenu tendance depuis quelques mois. De la mi-mars à la mi-mai, les 11 compteurs de trafic mis en place dans la capitale ont vu le nombre de cyclos progresser comme jamais, principalement le week-end: + 107% de cyclistes enregistrés en deux mois les samedis et dimanches.

Oubliés les détours imposés par l'aménagement de la piste, les cyclistes vont pouvoir à nouveau rejoindre plus facilement le quartier de la Gare depuis la ville haute.

«Il y a encore quelques finitions à prévoir comme le système de drainage, la construction d'un muret de séparation entre la voie de bus et la piste cyclable ou encore le pré-assemblage et le calibrage de la rampe», a déclaré Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité et des Travaux publics à nos confrères du Luxemburger Wort.

Avec cet aménagement, l'ouvrage a été élargi de 2,40 mètres pour atteindre une largeur totale de 17,70 mètres au bénéfice des bus mais aussi des piétons et des deux-roues.

Une vue du futur boulevard Roosevelt Photo: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Pour rappel, le vaste chantier en cours d'aménagement du boulevard Roosevelt qui passe au pied de la Gëlle Fra et de la cathédrale Notre-Dame à Luxembourg visait un double objectif. «Prioriser d'abord la circulation des bus dans les deux sens» et «améliorer la sécurité des cyclistes et le confort des piétons», avait expliqué François Bausch (Déi Gréng) lors de la présentation du concept en août 2019.

