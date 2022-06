Les cuisiniers luxembourgeois rêvent d'une médaille d'or

En novembre, les cuisiniers les plus talentueux du monde entier s'affronteront lors de la «Culinary World Cup». Une équipe luxembourgeoise sera également de la partie.

Expogast 2022

La tension monte. Les équipes nationales de cuisiniers du monde entier sont déjà en mode entraînement, car le compte à rebours pour la Culinary World Cup au Luxembourg a commencé. Ce championnat du monde de cuisine de renommée internationale a lieu tous les quatre ans. Cette année encore, dans le cadre de la 14e édition d'Expogast, il se déroulera dans les halles de Luxexpo The Box au Kirchberg. Pour le Grand-Duché, c'est l'équipe Luxembourg Culinary Catering autour du manager d'équipe Jean-Claude Brill qui est en lice.

L'équipe a récemment établi son camp d'entraînement pendant deux jours à Diekirch, à l'école d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg, et a donné un petit aperçu des préparatifs de la compétition. «Mais nous ne pouvons pas tout montrer, surtout le résultat final», explique Jean-Claude Brill en se référant aux directives du concours. «La concurrence pourrait en effet s'en inspirer», ajoute le cuisinier avec un léger sourire.

L'équipe 2022 autour du «manager» Jean-Claude Brill est composée des cuisiniers Laurent Baudouin, Christophe Moreira, Ayrton Schmit et Gérome Welter, avec le soutien de Jerry Herkes et Jacques Schoumaker ainsi que d'Emile Mannes, Marion Biebricher et Patrizia Steichen. Ce sont eux qui, dans le cadre du concours, doivent concevoir, planifier, réaliser et servir un déjeuner sur le thème «Nos traditions culinaires et la culture aujourd'hui», et ce, pour 120 convives.

L'entraînement a déjà eu lieu dans la cuisine de Jacques Schoumaker au restaurant Centser Roud Haus. «A l'école hôtelière, nous nous soumettons maintenant à la critique des professeurs», détaille Brill, car il y a toujours quelque chose à améliorer. Ainsi, l'inventivité, les nerfs solides et bien sûr la bonne mise en place comptent, car il est bien connu que l'œil mange aussi.

Tout cela semble simple, mais toute l'expérience professionnelle des membres de l'équipe, qui sacrifient leurs loisirs et leurs vacances pour le concours, ne sert à rien s'ils ne respectent pas les consignes du concours. «Il n'est pas possible de cuisiner simplement sans réfléchir», assure Jean-Claude Brill. Le règlement, rédigé sur dix pages, est assez strict.

Les éléments suivants sont exigés par les jurés pour le déjeuner: une soupe, une entrée végétarienne composée d'une salade d'au moins cinq composants, servie en portion individuelle, un plat principal à base de viande, un plat principal à base de poisson, un plat principal végétalien, deux féculents, deux légumes d'accompagnement et un dessert individuel composé de trois composants principaux, dont une partie doit être servie chaude. «La sauce et la décoration ne sont d'ailleurs pas considérées comme des éléments de dessert», précise le manager de l'équipe.

Les préparatifs pour le jour du concours lui-même sont autorisés. Cela concerne la partie découpe avec les assistants, comme lors de la première journée d'entraînement à l'école hôtelière. Mais là aussi, les règles sont strictes. Les herbes et les épices, séchées ou fraîches, ainsi que les mélanges d'épices ou diverses pâtes sont autorisés. La pâte à pâtes peut être préparée aromatisée et roulée en feuilles, «mais pas encore en portions. La sauce finale ou le coulis doivent également être préparés sur place. Le poisson peut être préparé éviscéré et écaillé, mais pas en filets», décrit le chef d'équipe.

La viande et la volaille peuvent être apportées désossées, mais pas en portions, ni découpées, ni hachées, ni moulues. Le prosciutto en tranches, le lard en tranches, le jambon en tranches, le chorizo en tranches sont autorisés à condition qu'ils soient transformés en cuisine. En outre, des échantillons pour la dégustation doivent être fournis pour le contrôle de mise en place par le jury.

La Culinary World Cup

La Culinary World Cup de Villeroy & Boch au Luxembourg est l'un des plus grands et des plus importants concours de cuisine au monde et a lieu tous les quatre ans. À chaque fois, 15 équipes nationales, équipes nationales de jeunes et équipes de restauration communautaire s'affronteront pendant cinq jours à partir du 26 novembre 2022 et présenteront leurs menus à trois plats ainsi que leurs créations de buffets dans les cuisines du concours.

L'Expogast aura lieu du 25 novembre au 1er décembre 2022. Expogast permet de découvrir les tendances actuelles ainsi que les dernières créations et innovations dans les domaines des arts de la table, de l'alimentation, des boissons et des appareils ménagers. Plus d'infos sur www.expogast.lu