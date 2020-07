A partir du 16 juillet, oubliées les restrictions en vigueur depuis fin mai. L'accueil des tout-petits pourra à nouveau se faire à effectif complet. Un soulagement pour les structures qui restent toutefois inquiètes sur leur devenir.

Les crèches parées à un nouveau départ

Avec le démarrage des congés d'été, les crèches retrouvent -enfin- un semblant de normalité. Après un arrêt total de deux mois, et une reprise avec un haut niveau de contraintes le 25 mai, l'accueil en structure des 0-4 ans voit ses conditions s'assouplir. Dès le 16 juillet, par exemple, les établissements n'auront plus l'obligation de limiter les groupes à cinq bambins seulement ou à éviter que les enfants ne se croisent dans les couloirs, au dortoir ou en extérieur.

Seulement, cette souplesse de fonctionnement ne signifie pas retour aux fonctions d'avant le covid-19. Ainsi, le ministère de la Santé a-t-il édicté une série de règles à suivre par les 466 structures et 2 mini-crèches accueillant des enfants non scolarisés. Privilégier les activités de plein air; écarter «dans la mesure du possible» les jouets ne pouvant être nettoyés; garantir la distance de deux mètres si une file de parents se forme; nettoyer salles de séjour, dortoirs et sanitaires une fois par jour avec un produit d'entretien usuel; permettre l'accès à un point d'eau, à du savon et à des serviettes en papier afin qu'éducateurs et enfants puissent se laver les mains (ou mise à disposition de gel hydroalcoolique en cas d'impossibilité), etc.

Plus de souplesse pour les crèches mi-juillet Dès le début des vacances scolaires, le 16 juillet, les crèches pourront accueillir autant d'enfants qu'avant la crise. Par contre, à partir de la même date, plus de congés pour raisons familiales pour les parents des tout-petits.

Le nouveau protocole tient ainsi sur sept pages. Et le ministère de la Jeunesse, qui chapeaute les crèches, n'a pas manqué de les diffuser à toutes les structures du pays (les 166 conventionnées comme les autres). De quoi guider les professionnels de la petite enfance et rassurer les parents à l'heure de ce retour à la (quasi)-normalité. Mais c'est bien «un quotidien toujours compliqué» qui attend les établissements.

A bonne température Un groupe de crèches privées a fait savoir, voilà quelques semaines, aux familles que ses établissements accepteraient les bambins affichant jusqu'à 38.3° de température. Une aberration. En effet, le Ministère de la Santé dans ses "consignes" pour les structures d'éducation et d'accueil des tout-petits ne fixe aucune température (basse ou haute) pouvant limiter l'accès à ces locaux. Seul le seuil de 37°5C reste à surveiller, comme partout ailleurs.

Arthur Carvas, président de la Felsea (Fédération luxembourgeoise des services d'éducation et d'accueil pour enfants) s'en explique : «En plus de nos missions d'accueil et de pédagogie des petits dans ce climat sanitaire particulier, il va falloir agir bien plus pour la désinfection des lieux, sensibiliser chacun de nos visiteurs et même procéder au tracing de toute personne entrante». C'est ainsi: qui viendra déposer ou récupérer un enfant sera répertorié, au même titre que les fournisseurs déposant leurs marchandises. Ici comme ailleurs, le ministère de la Santé entend pouvoir remonter au plus vite toute piste de contamination éventuelle. Voilà qui fait une tâche supplémentaire à assumer pour les crèches.

Mais l'on pourrait penser que ces "désagréments" ne sont rien en comparaison à la liberté de retrouver à nouveau des effectifs complets. A tort. «Le secteur a vu de nombreuses familles demandant à annuler ou revoir leurs contrats. Certaines par crainte pour la santé des petits, mais pas seulement.» Déjà parce que la reprise se fait alors que les vacances débutent, le besoin de place en crèche se fait donc moins pressant pour juillet et août.

Effet boomerang

Il y a aussi le développement du télétravail qui, par bande, porte un coup sur l'activité des crèches. En pouvant rester chez eux, en version home-office, les papas et mamans choisissent de garder eux-mêmes leur enfant. Autant d'heures non prestées par les professionnels.

Mais Arthur Carvas sait aussi que la situation sociale du pays ne joue pas en faveur du secteur. Il ne faut pas oublier qu'un adulte au chômage perd l'avantage du chèque service... «donc cela fera effet boomerang sur notre activité à court terme.»

La crèche de la BEI a le bourdon Fin août, la crèche "Attitude L’Abeille" aura cessé son activité. L'annonce en a été faite en janvier dernier, mais depuis le dialogue est au point mort entre les 44 salariés et la Banque européenne d'investissement (principal donneur d'ordre pour l'établissement basé au Kirchberg). Au point que les syndicats LCGB et OGBL viennent de dénoncer dans un communiqué commun «l’attitude déplorable» de la BEI dans le contexte du plan social. Après 25 ans de fonctionnement, la Banque n'a non seulement jamais intégré les effectifs de la crèche (dédiée à l'accueil dont les bambins de ses salariés bénéficiaient) mais, aujourd'hui, ne répond pas à leurs demandes de dialogue... «Accepter l’arrêt inconditionnel d’une activité sociale vitale assurant l’encadrement des enfants des salariés de la BEI est inacceptable», s'indignent les deux organisations.

