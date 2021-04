Les structures d'accueil pour jeunes enfants n'ont accès ni au chômage partiel, ni aux aides spécifiques d'Etat. De quoi mettre en péril plusieurs établissements privés, selon leur fédération (FELSEA).

Luxembourg 5 min.

Les crèches font la grimace

Patrick JACQUEMOT Les structures d'accueil pour jeunes enfants n'ont accès ni au chômage partiel, ni aux aides spécifiques d'Etat. De quoi mettre en péril plusieurs établissements privés, selon leur fédération (FELSEA).

«Au bord du gouffre.» C'est par ces mots qu'Arthur Carvas évoque l'état de plusieurs crèches et foyers d'accueil privés luxembourgeois. Et c'est avec crainte que le président de la Fédération luxembourgeoise des services d'éducation et d'accueil pour Enfants (FELSEA) envisage l'avenir de plusieurs établissements. «Alors je ne comprends pas pourquoi notre ministre de tutelle (celui de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse) ne veut pas nous recevoir. Depuis décembre, nous avons sollicité des rendez-vous avec Claude Meisch (DP).» Quatre demandes, aucune réponse.

Le masque n'a pas sa place en crèches Le ministre de la Jeunesse l'a confirmé : ni les bambins, ni les personnels des crèches luxembourgeoises ne sont tenus de porter une protection buccale.

Un silence qui, à la longue, devient plus que crispant : irritant, inquiétant. «Jusqu'à présent, dans cette crise, nos adhérents (200 structures pouvant accueillir plus de 12.000 enfants) ont répondu sans faillir aux souhaits du ministère. Semaine A, semaine B, nouvelles normes sanitaires, limitation de la fréquentation, restriction des seuils d'accueil, tout a été respecté», constate le responsable. Mais le covid et ses conséquences ont sérieusement fait tanguer des «sociétés qui, sans cela, se porteraient à merveille».

Il a fallu subir les arrêts d'activité liés à la mise en place du confinement. Trouver de nouveaux personnels (qualifiés) pour pallier les défections des salariés qui, infectés, cas contact ou devant s'occuper de leur progéniture, ne pouvaient rester en poste. Réinventer son mode de fonctionnement au quotidien, non seulement au gré des changements de ligne de conduite sanitaire mais aussi selon le nombre de bambins accueillis.

Nous nous retrouvons face à un mur Arthur Carvas, président de la FELSEA

«Entre la crainte d'une contamination ou à cause du déploiement du congé pour raison familiale, de nombreuses familles ne nous ont plus confié leur enfant ou alors moins longtemps». Là encore, les crèches et foyers privés ont joué le jeu, modifiant les contrats pour le confort des parents.

Mais au final, certaines structures n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Car même si le nombre d'enfants a significativement baissé, certaines dépenses sont restées incompressibles. «Et maintenant que l'on demande du soutien, nous nous retrouvons face à un mur». «Une politique de l'autruche» qui, selon la Felsea, pourrait rapidement avoir de graves conséquences pour le millier d'employés spécialisés dans la prise en charge des tout-petits.

Une infection post-covid touche une dizaine d'enfants Depuis le début de la pandémie, une poignée de mineurs ont été hospitalisés pour des inflammations multiples, peu après avoir contracté le coronavirus. Si les cas restent rares, la prudence reste de mise car les conséquences peuvent être graves.

Du côté du ministère de la Jeunesse, voilà des mois que l'affaire est entendue. Aucun soutien exceptionnel en vue. Juste le versement toujours maintenu de la part de l'Etat pour les chèques-service accueil. «Autrement dit, ce qui était une allocation familiale est devenue une aide d'urgence aux yeux du gouvernement», souligne avec rage Arthur Carvas.

Le désarroi des gestionnaires de crèches et foyers est d'autant plus fort que, selon le niveau de rémunération des parents, cette part s'avère fortement variable. De 6 euros par heure de garde à... presque rien pour les jeunes dont les parents gagnent le mieux leur vie. «Du coup, selon les villes, les quartiers ou les familles qui fréquentent telle crèche ou tel foyer non conventionnés le versement de l'Etat est totalement différent alors que nous assumons les mêmes frais financiers.» Une disparité qui a fini par peser lourd sur certaines comptabilités.



Parole à la défense Pas inutile de rappeler que, pour la globalité des périodes de suspension d'activité (12 semaines pour les structures pour enfants non scolarisés, et 14 pour les structures pour enfants scolarisés), le gouvernement a soutenu les services d’éducation et d’accueil (SEA), mini-crèches et assistants parentaux. «Les parents n'ont rien eu à payer pendant ces semaines. C'est bien l'Etat qui a pris en charge l'aide fournie aux SEA, en continuant à leur verser la subvention qui l'est en temps normal via le chèque-service accueil», se défend le ministère de l'Enfance et de la Jeunesse.

En l'absence de tout enfant dans les structures d'accueil non conventionnées, ce sont les heures telles que définies dans les contrats signés entre parents et les structures qui ont été prises en compte. Donc pendant les semaines de confinement, l'Etat a poursuivi le versement de sa contribution habituelle. «Une somme correspondant, en moyenne, à 75% du chiffre d'affaires d’un SEA privé ou non conventionné». Un montant contesté par la Fédération présidée par Arthur Carvas : «Certaines structures ont reçu moins de 40%... L’aide est donc très inégalitaire et certaines structures fortement désavantagées.»

Un argument que repousse le ministère de Claude Meisch : «C'est bien en raison de cette aide financière aux SEA non conventionnés que ces derniers n'ont pas pu recourir au chômage partiel, de sorte à éviter tout double financement par l'Etat». Visiblement, le geste ne suffirait pas.

Au terme d'un premier trimestre 2021 de silence du ministère de tutelle, Arthur Carvas avoue son découragement. «Je ne comprends pas: Claude Meisch n'a rien à craindre de nous. On ne vient pas lui réclamer de quoi s'enrichir, pas un cent de plus que ce qui est nécessaire pour passer ce cap difficile. Car si demain plusieurs crèches ou foyers privés doivent mettre la clef sous la porte, il ne faudra pas venir se plaindre à la reprise qu'il y a encore moins de capacité d'accueil pour les tout jeunes ou que les qualifications viennent à manquer».



Le chèque service-accueil atténue les inégalités Une étude du Statec, publiée ce mardi 7 août, atteste que la mise en place du chèque service-accueil a contribué à réduire le taux de risque de pauvreté des ménages.

Un tracas dont les structures, qui tremblent toutes à l'idée de se muer en cluster, se seraient bien passé.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.