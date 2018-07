Malgré la chaleur, City Jogging a attiré cette année encore de nombreux coureurs et marcheurs dans la capitale.

Les coureurs ont envahi Luxembourg

(bop trad sw) -Un soleil radieux a accompagné les quelque 1.800 participants de la 35ème JP Morgan City Jogging et JP Morgan City Walking ce dimanche matin. Comme d'habitude, les joyeux coureurs, joggers et marcheurs nordiques ont pu choisir entre les distances de six et dix kilomètres sur la route assez exigeante entre le quartier du Kirchberg et le centre du Luxembourg.

Malgré des températures élevées et une ou deux montées sans fin dans la vallée de la Petrusse, tous les athlètes sont restés très motivés jusqu'à la ligne d'arrivée. Contrairement à d'autres courses, l'objectif n'était pas de finir en premier - la course était complètement libre - mais cela n'empêchait personne de faire de son mieux pour cette course familiale organisée par le Ministère des Sports et le Comité National Olympique dans le cadre de la campagne "Fitness Pass".

Découvrez nos photos de l'événement:

