Les coups de cœur de la rédaction à la Schueberfouer

Que ce soit les auto-tamponneuses, la grande roue ou une délicieuse portion de churros, la Fouer offre quelque chose à tout le monde.

Plus de deux millions de personnes se rendent chaque année à la Schueberfouer. Et comme on peut le constater, il y a aussi des fans de la plus grande fête populaire du Luxembourg au sein de la rédaction locale. Dans nos traditionnels conseils de loisirs pour ce week-end, les rédacteurs donnent un aperçu très détaillé de leurs préférences personnelles et de leurs histoires sur la Fouer.

Jean-Philippe déclare son amour pour les Gromperekichelcher

(j-ps) - «Les pommes de terre peuvent être préparées en un nombre inimaginable de plats», écrit l'auteur de livres de cuisine Ketty Thull. Elles sont meilleures sous la forme de «galettes de pommes de terre crues», qui sont ensuite cuites dans la graisse chaude : les Gromperekichelcher. Les meilleures galettes traditionnelles luxembourgeoises se trouvent bel et bien dans les foires.

À la Schueberfouer, il y a plusieurs stands qui sont toujours très fréquentés. Une foule devant le stand des Gromperekichelcher est un bon signe, car elle garantit que les galettes sortent de la graisse chaude directement sur la main. «On sert les galettes très chaudes», estime également Ketty Thull. Une portion de Gromperekichelcher se compose de trois galettes de râpage, auxquelles on peut ajouter de la compote de pommes. Les vrais amateurs de Gromperekichelcher les mangent avec seulement une pincée de sel. Conseil : une visite précoce à la Fouer garantit que la graisse de friture est également fraîche.

Photo: Guy Jallay

Steve échange des menottes contre une vue d'en haut

(str) - Ma relation avec la Schueberfouer est un peu particulière. En fait, j'y suis beaucoup trop bruyant, trop agité et il y a trop de monde. C'est pourquoi, pendant des années, mes visites à la Schueberfouer ont consisté à accompagner à chaque fois l'unité Lima-Fouer de la police lors de son dernier service - la dernière fois en 2017. Si aujourd'hui, seule la grande roue m'attire encore comme manège, c'est aussi pour des raisons professionnelles.

Il y a presque 15 ans, mon collègue du Wort de l'époque, Michel Thiel, et moi avons eu la meilleure idée de reportage qui soit : tester tous les manèges. Et équipés de caméras vidéo, nous avons effectivement passé au crible et commenté tous les jeux destinés aux adultes en les testant nous-mêmes. Mais l'idée, si géniale, s'est rapidement transformée en un véritable cauchemar, du moins pour moi. Après une douzaine de manèges, je me suis senti nauséeux comme jamais auparavant dans ma vie. Michel a dû continuer seul. Je ne filmais plus que d'en bas.

Une chose est sûre : depuis ce jour, je suis à jamais guéri de ce type de sensations fortes. Mais la douceur et le calme détendu de la grande roue est quelque chose dont je ne veux pas me priver lors d'une visite à la Fouer.

Photo: Guy Jallay

Elena sait où elle donne rendez-vous à ses amis

(ela) - «Nous nous rencontrons au « Gréngt Spill » ! Cette phrase, tout Luxembourgeois l'a déjà entendue au moins une fois dans sa vie, surtout pendant l’époque de la Fouer». Le «Gréngt Spill» n'est en fait rien d'autre qu'un stand de boissons de la célèbre brasserie luxembourgeoise de Bascharage, qui se trouve depuis des années toujours au même endroit à la Schueberfouer. Ce qui est particulier, c'est que le «Gréngt Spill» est volontiers utilisé comme point de rencontre, où les visiteurs se donnent rendez-vous pour ensuite flâner ensemble sur le Champ du Glacis. Le «Gréngt Spill» est aussi un lieu social où l'on peut boire une bière avec des amis et rencontrer des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps.

Photo: Guy Jallay

Pourquoi les churros sont un must pour la stagiaire Lena

(lee) - Pour moi, les churros sont incontournables à la Schueberfouer. On les trouve sur plusieurs stands et ils sont toujours différents. Mais pourquoi des churros ? Pour moi, les churros ne sont pas seulement une friandise, mais un souvenir d'enfance - et la faute en revient à mes parents : en effet, d'aussi loin que je me souvienne, mes parents m'ont offert une portion de churros à la Schueberfouer.

Même si je dois les payer moi-même aujourd'hui, ils me donnent un sentiment de nostalgie. C'est un petit plaisir et tout le monde en a besoin. Ma commande est une grande portion de churros au chocolat. La recette originale est un peu différente. Les pâtisseries en pâte à choux sont frites dans de l'huile chaude, puis saupoudrées de sucre. Les churros sont basés sur un plat de petit-déjeuner chinois qui a été apporté en Europe par des commerçants portugais. Ce sont les Portugais qui ont d'abord ajouté le sucre.

Il existe de nombreuses variantes des churros. À Cuba, on les trouve par exemple fourrés aux fruits de goyave. L'Uruguay propose une variante savoureuse : des churros fourrés au fromage. Mais à la Schueberfouer, on les trouve surtout avec du sucre ou du chocolat.

Photo: Guy Jallay

Elena aime aussi planer au-dessus des toits de la ville

(ela) - La tour illuminée et colorée qui s'élève vers le ciel est le point de mire par excellence de la Schueberfouer. Les amateurs d'aventure et les drogués de l'adrénaline seront comblés par le spectacle «Hangover - The Tower». La nacelle, qui offre 24 places assises, s'élève lentement dans le ciel. Environ au milieu de la tour, à 40 mètres, la gondole s'arrête brièvement et teste les visiteurs pour voir s'ils sont prêts à faire face à une chute libre de deux fois leur hauteur.

Arrivée tout en haut, à 85 mètres, l'attraction offre une vue à couper le souffle sur la ville de Luxembourg. En plus de toutes les sensations fortes, un animateur lance depuis sa cabine des répliques les unes après les autres afin d'amuser (ou d'effrayer) les visiteurs. Les passagers peuvent profiter brièvement de la vue sur la ville avant de retomber sur terre quelques instants plus tard à une vitesse de 90km/h.

Photo: Guy Jallay

Aux autos-tamponneuses, Franzi se laisse emporter par son côté casse-cou

(fjä) - Je me qualifierais de véritable casse-cou si je me déplaçais en auto-tamponneuse. Dans cette voiture de deux mètres de long et équipée de pneus, je traverse la route avec une certaine assurance. Je ne connais pas la peur ! J'arrive à éviter presque tout le monde et j'ai toujours appuyé sur l'accélérateur pour pouvoir maintenir une vitesse maximale de dix kilomètres par heure. Ce que je trouve particulièrement cool, c'est de couper les virages et de faire marche arrière avec une seule main.

Photo: Guy Jallay

Jean-Philippe et les Canadiens

(j-ps) - Le stand des «Glaçons canadiens» est l'un des plus petits stands de la Fouer, mais aussi l'un des plus traditionnels. Depuis des générations, le gérant ne propose qu'un seul produit : ces fameux glaçons à l'érable. C'est en 1945 que le grand-père de l'actuel gérant du stand a inventé la recette. Les «glaçons canadiens» sont fabriqués à partir de sirop d'érable et de pommes de pin.

Depuis les débuts, la recette n'a pas été modifiée, même lorsque le petit-fils a repris l'affaire. La forme des «glaçons canadiens» a été légèrement adaptée, mais le goût est resté le même.

Photo: Guy Jallay

Glenn a besoin d'une tentation sucrée entre les repas

(GlS) - Que serait une visite de la Schueberfouer sans un détour par Jean la Gaufre. Ce snack-bar, connu pour ses gaufres, a entre-temps atteint un statut culte. Il existe depuis 1887. Les gaufres sucrées sont disponibles sous toutes les formes et à tous les goûts, qu'elles soient très ordinaires, avec du sucre, ce que je préfère personnellement, ou plus originales, au chocolat, aux fraises ou à la crème, il y en a pour tous les palais.

Petite astuce : si vous souhaitez continuer à profiter des délicieuses gaufres après la fin de la Schueberfouer, vous trouverez sur le site Internet de Jean la Gaufre les recettes des desserts à faire soi-même. Vélo, randonnée ou culture. Le Grand-Duché a beaucoup à offrir. Vous trouverez tous les conseils de loisirs donnés jusqu'à présent par la rédaction locale dans notre dossier thématique.

Photo: Guy Jallay





