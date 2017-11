Par Maurice Fick

«Depuis que l'afflux de réfugiés est moindre, il n'y a plus la même urgence mais la demande reste forte», assure Fabien Schmit de l'asbl Spëndchen en charge de la gestion du Centre national de collecte et de tri des dons vestimentaires faits à la Croix-Rouge et à Caritas. L'immense entrepôt de la Cloche d'Or avait été créé dans l'urgence voilà deux ans et récolte en moyenne 12 tonnes d'habits chaque mois. D'où viennent-ils et qui les porte ensuite? Quels autres objets sont très demandés? Des vêtements sont-ils revendus? Les réponses sont parfois étonnantes.

C'est un jour de semaine ordinaire, il est 12h48 et un sms tombe comme un flocon sur l'écran du portable de Frank Schmit. Ce n'est pas un hasard. La météo annonce une chute du mercure sous le zéro d'ici quelques jours. Au Luxembourg, comme partout ailleurs, des gens vont dormir dans la rue. «C'est une liste de vœux des streetworkers. Ils demandent des chaussettes, des grosses chaussettes, des gants, des bonnets, des thermos...», lit le chargé des Relations donateurs de la Croix-Rouge en égrenant le message avec son index. Soudain, ses rides indiquent l'étonnement: «Ils leur faut 20 sacs de couchage!... et des matelas isolants». Pourquoi 20 sacs de couchage? «Parce que les sans-abri qui ont un chien ne peuvent pas être hébergés dans un foyer. Leur chien est souvent leur seul lien avec la vie réelle», répond du tac au tac Frank Schmit.



Une nouvelle «commande urgente» pour toute l'équipe du Centre national de collecte des dons vestimentaires situé rue Hogenberg à Luxembourg/Cloche d'Or (juste à côté d'un club de fitness branché) où une vingtaine de mains habiles, marquées par les saisons de vies moins rangées, inspectent, trient et empilent à une vitesse improbable des habits pour hommes, femmes et enfants. Le patron des lieux, Fabien Schmit, nous guide vers un carton qui pourrait contenir trois machines à laver et constate, navré: «C'est tout ce que j'ai!» Au fond du carton s'entremêlent quatre sacs de couchage. Aucun n'est adapté au grand froid. Une course contre la montre et avec toutes les bonnes volontés des réseaux Caritas et Croix-Rouge commence. Mais les trouveront-ils?

Le grand tableau des commandes accroché dans le hall d'entrée de l'entrepôt de 700 m2, montre que le Centre national de collecte de vêtements fonctionne comme une grande centrale d'achat. D'un côté, il y a des généreux donateurs qui apportent dans l'un des 23 points de collectes de la Caritas et de la Croix-Rouge les vêtements et accessoires auxquels ils préfèrent donner une seconde vie plutôt que de les voir mal vieillir au grenier ou dans le fond d'une armoire. Et de l'autre, il y a des clients, dont la particularité est d'œuvrer dans le social ou de vivre dans le besoin, voire carrément dans la rue. «Nos clients sont des foyers, des centres pour réfugiés, les vestiaires de nos épiceries sociales et les gens qui sont dans le besoin», résume Frank Schmit.



Des vêtements de femmes jamais portés

En règle générale, «il nous faut la semaine pour traiter toutes les commandes», assure Fabien Schmit en attrapant l'un des bons de livraison pour exemplifier son propos. «Celui-ci émane du vestiaire de la Caritas Buttek à Esch-sur-Alzette qui nous a commandé des vestes d'hiver de taille S, M, L et XL. Il faut des vêtements chauds et des chaussures d'hiver pour des femmes et des jeunes garçons. Normal, on va en direction de l'hiver», commente le directeur. Lundi matin, les deux camionnettes blanches de la «Spëndchen» quitteront l'entrepôt pour livrer les différents foyers et peut-être... les streetworkers.

Fabien Schmit, responsable du Centre national de collecte et de tri des dons vestimentaires: «Nous essayons de répondre aux besoins concrets de chaque bénéficiaire, individuellement. Le but c'est de trouver des gants pour celui qui a froid aux mains».

Photo: Gerry Huberty

Les cartons géants alignés sur les étagères surdimensionnées sont remplis de vêtements et de chaussures pour l'essentiel. Les petites mains trieuses, une dizaine de salariés, souvent restés un bout de temps loin du monde de travail et qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée, découvrent en règle générale des vêtements de «très bonne qualité». Les sachets ou cartons anonymes en apparence sont apportés personnellement, voire avec leurs enfants, par les donateurs. Les containers orange et blancs n'appartiennent pas au même réseau. Très régulièrement «on trouve des vêtements de femmes qui n'ont jamais été portés. Ce sont probablement des achats spontanés ou... réalisés pour nous?», hausse des épaules, Fabien Schmit.

Les donateurs ne sont pas que monsieur et madame tout le monde. «Il y a mille raisons qui expliquent les dons», s'amuse Frank Schmit en citant «les maillots de bain ou serviettes oubliés à la consigne de la piscine. Les liquidations et faillites. Les valises ou poussettes oubliées ou laissées à l'aéroport. Les invendus tout neufs offerts par les supermarchés après les soldes, les vêtements qui ne sont plus jamais récupérés dans les blanchisseries. Récemment nous avons reçu un don très généreux de Citabel. Suite à l'effondrement d'une toiture une partie de la marchandise était devenue invendable. Ça nous a donné un sacré coup de pouce!»

«La vie continue pour ceux qui vivent en foyer»



Toute la difficulté de l'entreprise est de faire coïncider une offre généreuse avec «les besoins concrets de chaque bénéficiaire, individuellement». En clair: un adolescent qui vit dans un foyer pour réfugiés et qui est inscrit dans un club de football a besoin d'une paire de chaussures à crampons, d'un short, d'un jogging, etc. Les vêtements de sport font le plus souvent défaut. Tout comme les sapes tendance pour ados, en général. «Pour un jeune, un vêtement est aujourd'hui un outil d'intégration. Notamment au lycée», glisse Frank Schmit.

Autre exemple concret: une jeune maman qui vit chichement, voire dans la misère et qui vient d'accoucher. «Nous avons énormément de demandes de poussettes pour nouveaux-nés. Une poussette ne reste pas plus de 20 heures dans cet entrepôt! La vie continue pour ceux qui vivent en foyer...», explique Fabien Schmit. Sur la liste des objets qu'il ne parvient pas à livrer à ses clients, faute de dons suffisants, il y a les sacs de couchage mais aussi les biberons, les baignoires pour bébés, les serviettes de bain, les chaussettes, les slips (les gens en ont besoin), les baskets pour faire du sport, les casques de vélo, les parapluies, etc. «Les gens sont très généreux mais ils n'ont pas les réflexes des vrais besoins des bénéficiaires», glisse Fabien Schmit.

Comme dit Marcel, trieur du centre et enthousiaste à l'idée de travailler au service du client, «il y a parfois une petite surprise» dans les cartons apportés au centre de collecte. La surprise peut prendre la forme d'une boîte de chocolat, un tube de dentifrice, une serviette chipée dans un hôtel mais aussi d'un don plus luxueux comme une paire de talons aiguilles, un carré Hermès, une cravate ou un costume de grande marque, un manteau de fourrure.



60% des bénéficiaires sont des «travailleurs pauvres»



Des objets insolites qui sont soit revendus lors du Bazar de la Croix-Rouge, soit dans les rayons du «Vintage M(o)od», la boutique solidaire pour se vêtir à petit prix, rue du Dernier Sol à Luxembourg-Bonnevoie. Deux débouchés qui «nous ont permis de collecter 36.000 euros cette année», explique Frank Schmit. Avant d'assurer que «100% de ces recettes reviennent ici et sont réutilisées pour acheter les choses qui nous manquent comme les sacs de couchage ou les sous-vêtements».

Marcel, trieur: «Ça me fait plaisir de travailler ici et de motiver mes collègues plutôt que de rester à la maison. Le plus important pour moi, c'est de travailler dans une organisation sans but lucratif».

Photo:Gerry Huberty

En ce début d'hiver 2017, «la demande reste forte» et «nous ne parvenons pas à combler tous les besoins» même si 90% des vêtements donnés trouvent une seconde vie au Luxembourg. Seuls 10% deviennent des chiffons.

De plus en plus de personnes sont dans la misère au Luxembourg. Les chiffres les plus récents de la Croix-Rouge et de Caritas l'attestent: «Cette année nous avons déjà aidé 8.000 personnes via nos épiceries sociales où elles ont accès aux aliments mais aussi aux vêtements», glisse Frank Schmit. Et il ajoute aussitôt: «60% des gens qui viennent nous voir ont un revenu régulier. D'une manière ou d'une autre».

Le patron du Centre national de collecte et de tri table sur «une hausse de 10 à 13% de bénéficiaires par rapport à 2016». Si on ajoute à la clientèle de la Croix-Rouge et de Caritas, celle du réseau Cent Buttek, près de 10.300 personnes bénéficient d'une carte pour faire leurs achats dans une épicerie sociale aujourd'hui au Luxembourg.



Les dons peuvent être déposés directement au Centre national de collecte et de tri de la Croix-Rouge et de Caritas (6, rue François Hogenberg L-1735 Luxembourg) qui est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 16h30.



Retrouvez ici tous les points de collecte de la Spëndchen.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.