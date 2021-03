Le député déi Lénk David Wagner suggérait que soit appliqué le taux réduit de 3% sur ce type de produit d'hygiène. Il n'en sera rien pour les protections bébé comme les modèles pour adultes.

Les couches resteront taxées à 17%

Pierre Gramegna ne gère pas seulement 16 milliards d'euros de dette publique, un budget annuel de l'ordre de 21 milliards. Il arrive parfois au ministre des Finances du Luxembourg de devoir mettre le nez sur des problèmes de couches-culottes. En tout cas du taux de TVA à appliquer à ce bien de consommation utile non seulement aux bambins mais aussi aux personnes souffrant d'incontinence. Mais dans l'état actuel, rien n'évoluera sur ce dossier.

La question a été soulevée par le député David Wagner (déi Lénk). Le parlementaire aurait ainsi aimé que, comme c'est le cas pour les produits hygiéniques et menstruels féminins de première nécessité (tampons et protège-slips notamment), une taxe allégée à 3% soit accordée aux couches pour bambins ou adultes. Mais deux ans après la mise en place de ce taux super réduit pour les produits cités, Pierre Gramegna assure que copier la mesure n'est pas envisageable.

A cela une explication : «L'application de taux réduits en matière de TVA n'est possible que lorsque celle-ci est prévue par le cadre législatif communautaire». Et l'Europe n'a pas intégré les couches dans ses priorités. La TVA restera donc au niveau de 17% au Grand-Duché, pour l'heure. Par contre, dans la réponse adressée ce mercredi au parlementaire, Pierre Gramegna élude une question qui lui était adressée : «Monsieur le ministre n’est-il pas d’avis que tout produit hygiénique et sanitaire de première nécessité devrait être gratuitement mis à disposition de la population?»

En juillet 2020, le Statec s'était penché sur le coût de l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille. Etude dont il ressortait clairement que les couches «plombent le budget pour les bébés». D'après les calculs, pour une famille luxembourgeoise, il fallait compter sur un budget mensuel de l'ordre de 54 euros pour ce seul poste de dépenses pour un bambin de moins de six mois (soit de l'ordre de 650€/an).

Et les statisticiens d'indiquer dans leurs travaux que «jusqu’à ce que l’enfant soit propre, il a besoin de 4.500 à 6 000 couches jetables». Entre deux et trois ans, l'enfant aura entamé son parcours vers la propreté, ce qui entraînera une baisse dans le budget des couches. Il sera toutefois alors temps de prévoir des visites chez le coiffeur tous les deux mois à partir de trois ans, «ce qui fait monter le budget hygiène du corps à 12 euros pour les enfants de trois et de cinq ans».

