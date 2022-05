Le nombre de personnes testées positives au covid-19 a chuté de 30% lors de la semaine du 16 au 22 mai, indique la Santé. Dans son rapport hebdomadaire, l'administration indique également que tous les autres indicateurs épidémiques sont en baisse.

Pandémie au Luxembourg

Les contaminations sont en chute libre

Laura BANNIER

La tendance baissière de l'épidémie de covid-19 observée depuis quelques semaines tend à se confirmer au Luxembourg. Une accalmie épidémique a poussé le gouvernement à acter la fin du masque dans les transports en commun, qui devrait être débattue à la Chambre la semaine prochaine.

Ainsi, pour la semaine du 16 au 22 mai, le nombre de nouvelles contaminations observées a diminué de 30%, passant de 2.704 personnes testées positives la semaine précédente, à 1.879 pour la période de référence. Le nombre de tests PCR effectués, a également baissé, s'établissant à 9.178 contre 9.722 la semaine précédente, indique la Santé dans sa dernière rétrospective hebdomadaire. Pour rappel, en raison de la faible activité épidémique, le ministère a cessé l'envoi de son rapport journalier.

Logiquement, le nombre d'infections actives a, lui aussi, baissé, passant en dessous de la barre des 5.000 en date du 22 mai. Plus précisément, il se chiffrait à 4.846, contre 6.244 au 15 mai.

A l'image de la semaine précédente, le Luxembourg a encore enregistré trois nouveaux décès en lien avec le covid-19. L'âge moyen des personnes ayant succombé à la maladie est de 82 ans.

20% de tests positifs

L'accalmie se confirme par ailleurs du côté des hôpitaux. Ainsi, du 16 au 22 mai, 12 nouvelles admissions de patients positifs au coronavirus ont été dénombrées, soit une de moins que durant la période précédente. Dans les unités de soins intensifs en revanche, le nombre de lits occupés est passé de un à deux. Les patients hospitalisés ont en moyenne 61 ans.

S'il reste important, le taux de positivité des tests effectués chute de 7%, s'établissant à 20,47%. Même observation pour le taux de reproduction effectif, qui passe de 0,87 à 0,62. Lorsque ce dernier est inférieur à 1, cela signifie que l'activité épidémique est en train de ralentir. Le taux d'incidence pointe pour sa part à 291 cas pour 100.000 habitants sur sept jours, contre 419 cas la semaine précédente.

Si l'ensemble des indicateurs sont au vert, il reste difficile pour la Santé d'effectuer un contact tracing exhaustif, en raison du nombre de cas qui reste important. Impossible, alors, de déterminer chaque source probable de contamination. Ainsi, du 16 au 22 mai, 1.907 cas sur les 2.266 recensés au cours de la semaine ont été appelés. De cet échantillon, il en ressort que le cercle familial reste la source la plus fréquente de contamination (31%), suivie par les voyages à l'étranger (12%), l'éducation (9%) et les loisirs (7%) et le travail (7%).

78,7% de vaccinés

Si elle est loin de son pic en termes de doses injectées, la campagne de vaccination se poursuit au Luxembourg. Du 16 au 22 mai, ce sont ainsi 2.704 doses qui ont été administrées, dont 83 premières doses, 106 secondes doses, 576 premières doses de rappel, 1.937 deuxièmes doses de rappel, et enfin 2 troisièmes doses de rappel par rapport à un schéma complet. Avec 1.282.044 doses injectées, cette campagne a permis de vacciner totalement 473.434 personnes, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,7% par rapport à la population vaccinable.

Notons pour les personnes ne disposant pas encore d'un schéma complet, que le «Impf-Bus Tour» poursuit sa tournée. Pour pouvoir se faire injecter une première dose, ou une dose de rappel, il est nécessaire de s'y rendre muni de sa carte d'identité et de sa carte CNS.

