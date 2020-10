Alors que les pays européens durcissent leurs mesures de protection pour lutter contre la pandémie de covid-19, le Luxembourg appelle à réduire les contacts face au rebond de l'épidémie. Ce mercredi, ce sont 190 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués, soit quasiment le double de la veille.

Luxembourg 2 min.

Les contaminations remontent en flèche au Luxembourg

Alors que les pays européens durcissent leurs mesures de protection pour lutter contre la pandémie de covid-19, le Luxembourg appelle à réduire les contacts face au rebond de l'épidémie. Ce mercredi, ce sont 190 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués, soit quasiment le double de la veille.

Face au regain de la pandémie de covid-19, les pays européens ont encore durci mercredi leurs mesures de protection, avec de fortes restrictions instaurées en Irlande du Nord, en Catalogne et aux Pays-Bas. De même, un nouveau tour de vis attendu en France. Côté luxembourgeois, les derniers chiffres de l'évolution de la pandémie sont inquiétants avec 190 nouveaux cas ce mercredi (109 mardi) pour 7.095 tests PCR effectués. Le taux de positivité sur les tests effectués est de 2,68.

Pour rappel, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), lors de son point presse, a d'ailleurs invité la population à limiter les contacts. Même au niveau des proches puisque la première cause de contamination reste le milieu familial (25% des cas).

Pour ce qui est du nombre de victimes de l'épidémie, après les six décès de la semaine dernière, le total demeure fixé à 133.

Avec ces nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint le chiffre de 11.542 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par ailleurs, en ce qui concerne les patients hospitalisés au pays, ils sont au nombre de 53, comme la veille. Trois d'entre eux se trouvent en soins intensifs.

L'Irlande du Nord a annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni, au moment où la pression s'accroît sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour prendre des décisions similaires en Angleterre. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines et les commerces ne pourront plus vendre d'alcool à partir de 20h.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel veut aussi imposer de nouvelles restrictions, dont une obligation élargie du port du masque. Des horaires de fermeture des bars et restaurants devraient également être imposés lorsque le taux d'incidence atteindra 35 nouvelles infections quotidiennes pour 100.000 personnes durant sept jours consécutifs.

L'Allemagne comptait mercredi 334.585 cas officiellement déclarés de covid-19, avec 5.132 nouveaux cas déclarés en 24 heures, soit la plus forte augmentation depuis six mois, selon l'institut sanitaire Robert Koch.

Un tour de vis est également attendu en France, où le président Emmanuel Macron doit annoncer mercredi soir de nouvelles mesures contraignantes, voire des couvre-feux, qui devraient surtout toucher les grandes villes



La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (215.914), devant le Brésil (150.998), l'Inde (110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni (43.018).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.