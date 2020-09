La tendance à la hausse des derniers jours s'est quelque peu ralentie ce vendredi avec l'annonce par les services du ministère de la Santé de 43 nouvelles infections alors que le nombre de patients à l'hôpital a diminué.

Les contaminations et les hospitalisations en baisse

24 personnes infectées mardi, 43 mercredi et 60 jeudi. La tendance à la hausse s'est arrêtée en cette fin de semaine avec la contamination de 43 personnes sur 7.369 tests analysés. Une situation différente d'autres pays. A l'échelle du monde, la pandémie est en légère augmentation (+6%) avec une moyenne de 265.688 nouveaux cas quotidiens. L'Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont à nouveau les trois pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations au cours des sept derniers jours, respectivement 77.596, 40.875 et 40.035 par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, près de 6.848 résidents ont été infectés. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Pour ce qui est du nombre de victimes, il est resté stable avec 124 décès en lien avec l'infection et ce pour le 19e jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, elles ont diminué au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, 11 personnes sont à l'hôpital ce vendredi, contre 16 jeudi, mais surtout aucune ne se retrouve en soins intensifs. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus est repassé au-dessus de 1, il affiche en cette fin de semaine 1,01.







