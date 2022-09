Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé fait état d'une légère augmentation des principaux indicateurs de l'épidémie, comme la semaine dernière. Deux décès supplémentaires sont à déplorer.

Les contaminations au covid-19 poursuivent leur hausse

Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé fait état d'une légère augmentation des principaux indicateurs de l'épidémie, comme la semaine dernière. Deux décès supplémentaires sont à déplorer.

Alors que le patron de l'OMS annonçait la semaine dernière que la fin de la pandémie de covid-19 était en vue, celle-ci reprend légèrement vigueur au Luxembourg. En effet, après plusieurs semaines d'accalmie, les principaux facteurs de l'épidémie repartent légèrement à la hausse depuis début septembre.

Légère hausse des contaminations au covid-19 La Santé vient de publier son rapport hebdomadaire sur l'épidémie de covid-19 au Luxembourg. Pour la période du 5 au 11 septembre, les principaux indicateurs sont en légère hausse par rapport à la semaine précédente.

Entre le 12 et le 18 septembre, on dénombre 999 nouveaux cas de covid-19 diagnostiqués, contre 757 cas la semaine précédente. Les réinfections sont également plus nombreuses.

Si les nouvelles contaminations augmentent, il y a eu également plus de tests PCR effectués. Ceux-ci passent de 5.144 à 5.653. Le taux de positivité grimpe de son côté à 17,67%, contre 14,72% la semaine précédente.

Deux décès en une semaine

Le taux de reproduction du virus continue aussi de progresser. Entre le 12 et le 18 septembre, il s'établissait à 1,15, contre 1,08 la semaine précédente. Quand il est supérieur à 1, cela signifie que le virus circule plus activement au sein de la population.

Autre indicateur que le virus est plus actif en ce moment: le nombre d'infections actives est en augmentation et s'établit à 2.066, contre 1.795 la semaine précédente. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 42,3 ans.

Le coronavirus continue également de faire des victimes. Pour la semaine du 12 au 18 septembre, 2 nouveaux décès en lien avec le virus sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 78 ans.

Un patient aux soins intensifs

Alors que les soins intensifs s'étaient vidés de leurs patients covid, un lit est à nouveau occupé. Le nombre d'hospitalisations reste stable cependant. Six nouvelles admissions de patients covid-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 5 la semaine précédente.

Le taux d'incidence augmente lui aussi, passant de 155 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 117 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Le taux d’incidence le plus bas est constaté chez les 75 ans et plus (129 cas pour 100.000 habitants), alors que le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (303 cas pour 100.000 habitants).

Quelle est la source la plus fréquente des contaminations? Avec les vacances d'été qui se terminent, ce sont logiquement les voyages à l'étranger qui occupent le haut du classement (27%) suivi par le cercle familial (21%) et les loisirs (11%). La part des sources indéterminées diminue (31%).

La population vaccinée à 79%

Le bilan hebdomadaire de la Santé est l'occasion aussi de faire le point sur la campagne de vaccination qui se poursuit. Et ce, alors que le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit, a indiqué la semaine dernière que les échanges avec d'autres experts étrangers pointaient vers une deuxième dose booster anti-covid pour toute la population.

Pour la semaine du 12 septembre au 18 septembre 2022, 1.428 doses ont été administrées. Au total, le nombre de vaccins administrés en date du 18 septembre était de 1.290.474.

474.598 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (la population 5+).

Rappelons que le «Impfbus» circule toujours. La vaccination se fait sans rendez-vous. Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel). Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu

