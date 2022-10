Après une tendance à la hausse durant plusieurs semaines, les nouvelles contaminations au covid-19 sont un peu moins nombreuses cette semaine. Les hospitalisations restent quant à elle stables.

Les contaminations au covid-19 diminuent légèrement

Mélodie MOUZON Après une tendance à la hausse durant plusieurs semaines, les nouvelles contaminations au covid-19 sont un peu moins nombreuses cette semaine. Les hospitalisations restent quant à elle stables.

Une vague plus «modeste». Les termes utilisés par le directeur de la Santé la semaine dernière pour qualifier le rebond des infections au covid-19 attendu cet automne a de quoi rassurer. Plusieurs experts ont prédit un pic des contaminations aux alentours de fin octobre, début novembre. Serait-il déjà dépassé? Toujours est-il que durant la semaine du 10 au 16 octobre, une légère baisse du nombre de cas a été enregistrée, alors que la tendance au niveau des contaminations était à la hausse depuis le mois de septembre.

Pour cette semaine, 2.855 cas ont été recensés, contre 3.004 la semaine précédente. Le nombre de tests PCR réalisés a, lui aussi, légèrement diminué (de 10.274 à 10.063). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 46,6 ans.

Le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (22%), suivi par le travail (12%), l'éducation (8%) et les voyages à l'étranger (8%).



27 nouvelles admissions à l'hôpital

Les principaux indicateurs de l'épidémie sont passés au vert pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Le taux de reproduction effectif du virus se rapproche à nouveau de 1, signe que l'épidémie ralentit quelque peu, et le taux de positivité enregistre une légère baisse également. Le taux d'incidence diminue également, passant de 465 cas pour 100.000 habitants à 442 cas/100.000 habitants.

Par contre, les hospitalisations restent stables entre le 10 et le 16 octobre. 27 nouvelles admissions de patients covid-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, soit le même nombre que la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est désormais de 3, au lieu d'un. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 66 ans.

Quatre décès en une semaine

Le covid-19 continue malheureusement à faire des victimes. Quatre nouveaux décès en lien avec le virus ont été recensés en sept jours, ce qui porte le total à 1.139 personnes décédées des suites du coronavirus depuis le début de la pandémie en mars 2020. L'âge moyen des personnes décédées est de 88 ans.

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit-notamment via le Impfbus- alors que l'obligation vaccinale pour les 50 ans et plus était au cœur des débats à la Chambre en début de semaine. Les stocks sont d'ailleurs conséquents, comme l'expliquait cette semaine la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) dans une question parlementaire.

Le nombre total de vaccins administrés en date du 17 octobre est de 1.291.194. 2.951 doses ont été administrées entre le 10 au 16 octobre. 79% de la population possède un schéma vaccinal complet, soit 474.718 personnes.

«Impfbus on tour» Deux passages du Impfbus sont prévus le lundi 24 octobre au Centre hospitalier du Nord (CHdN) sur le site d'Ettelbruck, au 20 avenue Lucien Salentiny L-9080 Ettelbruck, de 11 à 17 heures et sur le site de Wiltz, au 10 rue Grande-Duchesse Charlotte L-9515 Wiltz, de 11 h 30 à 16 h 30. Pour chaque passage, l'Impfbus sera stationné devant le centre hospitalier, et ce dernier accueillera également le personnel de l’hôpital pour la vaccination. Par ailleurs, pendant la semaine du 24 octobre, l'Impfbus sera présent sur chaque lieu de 11 à 17 heures (sauf à Wiltz). Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

