Un Luxembourgeois fait actuellement les gros titres de la presse internationale. Ce n'est pas seulement le financement de Luxaviation qui lui est reproché.

Luxembourg 2 min.

Luxaviation

Les «contacts russes» de Patrick Hansen

Marco MENG Un Luxembourgeois fait actuellement les gros titres de la presse internationale. Ce n'est pas seulement le financement de Luxaviation qui lui est reproché.

Il est normal que le patron de Luxaviation, Patrick Hansen, ait des «contacts russes»: dans les années 2000, il a travaillé pendant quatre ans comme consultant pour Deloitte et Fortis à Moscou. En 2008, il a ensuite fondé Luxaviation avec Nikolai Bogatchov (Bogachev), qui s'est retiré de l'entreprise un an plus tard. Patrick Hansen a ensuite repris ses 49% de parts dans l'entreprise.

«Il y a encore beaucoup d'actifs russes au Luxembourg» La vice-présidente du Parlement ukrainien dresse un bilan intermédiaire de la guerre, et a une exigence envers les Luxembourgeois.

L'homme d'affaires russe Bogachev avait également fondé en 2007 à Strassen l'entreprise «Young Energy Prize SA» et avait également vécu, du moins temporairement, au Luxembourg. A l'époque, il avait déclaré dans une interview au Luxemburger Wort au sujet de sa fortune: «J'ai commencé comme trader dans le secteur pétrolier et, en 1992, j'ai acheté avec l'argent des droits de prospection et d'extraction en Sibérie occidentale». Selon diverses sources, Bogatchov aurait été officier du KGB à l'époque soviétique (de 1975 à 1992). Patrick Hansen a brièvement été, jusqu'en 2009, vice-président et directeur financier de la société énergétique Strassener, qui a été déclarée en faillite en 2013.

Libre accès au registre des propriétaires Beaucoup reprochent à l'homme d'affaires luxembourgeois Patrick Hansen d'être le responsable de la suppression de l'accès illimité au registre des bénéficiaires effectifs par l'arrêt de la Cour de justice européenne en novembre. Hansen avait porté plainte contre l'accès illimité au registre et avait fait valoir des problèmes de sécurité. La Cour a fait de même. Il convient de noter que l'arrêt de l'UE a supprimé l'accès illimité de tout un chacun, et non le registre de transparence lui-même, auquel la justice, la police et les journalistes peuvent continuer à accéder.

Patrick Hansen lui-même s'est dès lors surtout concentré sur la croissance de Luxaviation. En 2019, il a déclaré à propos du financement de l'expansion de cette entreprise et de l'accusation selon laquelle des sociétés offshore des Caraïbes seraient impliquées dans le financement de la société: «Nous sommes une société anonyme et nous appartenons à 33% au groupe chinois Minsheng Investment, les 70% restants appartiennent à des investisseurs du Luxembourg ou de Belgique... Extrêmement décevant pour les personnes à la recherche de scandales».

Spacety Luxembourg se défend de toute manigance avec Wagner La filiale luxembourgeoise de l'entreprise chinoise se défend de toute malversation et d'utilisation d'images satellite pour aider le régime russe dans sa guerre en Ukraine.

Selon un rapport publié vendredi par l'organisation de journalistes «Organized Crime and Corruption Reporting Project», ce sont surtout les deux Russes Alexander et Valerij Kolikow qui ont investi au total près de 100 millions d'euros dans Luxaviation entre 2013 et 2020 par le biais de leurs sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques. Patrick Hansen lui-même a commenté cela vendredi soir sur RTL en disant que tous les crédits accordés à la société l'avaient été par l'intermédiaire de banques et qu'ils avaient donc également été soumis à un contrôle de blanchiment d'argent. Aucun des investisseurs russes mentionnés ne figure sur une liste de sanctions.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.