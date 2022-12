Huit nouvelles pétitions ont été approuvées : des machines à sous dans les bars aux stations de recharge pour voitures électriques, la palette des sujets est variée.

Les congés pour raisons familiales doivent être prolongés

Florian JAVEL Huit nouvelles pétitions ont été approuvées : des machines à sous dans les bars aux stations de recharge pour voitures électriques, la palette des sujets est variée.

Huit nouvelles pétitions ont été examinées mercredi 21 décembre par la commission des pétitions. En cette fin d'année, les pétitionnaires proposent une palette variée de requêtes diverses qui seront ouvertes à la signature en ligne dans les prochains jours.

La détresse d'une maman dont l'enfant souffre de covid long Le combat d'une mère soulève de nombreuses questions. Le problème est-il sous-estimé chez les enfants ?

La pétition 2540, dont la pétitionnaire soutient l'augmentation du congé pour raisons familiales jusqu'aux quatre ans de l'enfant à douze jours par an, témoigne d'une grande pertinence. La même mesure doit être appliquée aux parents d'enfants âgés de quatre à treize ans. Un article du Luxemburger Wort du 18 décembre de cette année abordait la question de la limitation du congé pour raisons familiales en cas de maladie.

Dans cet article est décrit le destin d'une mère qui, en raison de la maladie du covid long de son enfant, a dû prendre un congé sans solde pour raisons familiales après l'expiration de son congé. Crises de vertige, difficultés de concentration, grande fatigue, pouls élevé avec peu d'efforts physiques - impossible pour l'enfant de poursuivre sa vie quotidienne normale.

La mère s'est occupée elle-même de la rééducation de son enfant qui, selon le médecin, «n'allait pas assez mal», raison pour laquelle aucun traitement ciblé n'a suivi la maladie. Selon les ministres Georges Engel et Claude Haagen (tous deux LSAP), un groupe de travail aurait déjà été mis en place afin d'analyser les modalités selon lesquelles le congé pour raisons familiales pourrait être prolongé dans certains cas au-delà des conditions actuelles. La pétition 2540 pourrait ainsi donner l'impulsion nécessaire pour faire avancer plus rapidement les travaux en la matière.

Mobilité douce, machines à sous, protection du patrimoine, etc.

Parmi les pétitions acceptées (2539), on trouve également la demande de mettre fin aux machines à sous dans les bars qui ne sont pas gérés par la Loterie Nationale. Par le passé, la Loterie Nationale s'était déjà engagée à mettre un terme à la «concurrence illégale». Entre autres, avec des machines qui ne jouent pas avec de l'argent liquide, mais avec des tickets provenant de distributeurs autonomes, afin de réduire ainsi les fraudes.

Des compensations sont à nouveau demandées pour les parents Neuf nouvelles pétitions ont été acceptées : des transports publics payants aux places de parking pour les femmes enceintes en passant par des allocations parentales lorsque les enfants sont gardés à domicile.

Si l'on en croit l'auteur de la pétition 2545, chaque entreprise pourrait bientôt disposer de stations de recharge pour voitures électriques. La pétition 2477 souhaite également promouvoir la mobilité douce avec l'initiative de mettre à disposition du public davantage de stations de réparation pour vélos. Entre-temps, selon la pétition 2477, la protection du patrimoine culturel luxembourgeois doit se faire de manière plus efficace et cohérente.

Autre sujet : selon la pétition 2507, les chèques-service accueil pour la garde d'enfants devraient passer de six à sept euros par heure. L'objectif de la pétition est de garantir l'égalité des droits entre les maisons relais et les garderies scolaires. Dans ces dernières, la différence entre le Chèque-Service Accueil et le coût réel par enfant est répercutée sur les parents. Une revalorisation doit ainsi permettre d'éviter que les parents dont les enfants fréquentent les garderies scolaires soient financièrement pénalisés, contrairement aux Maisons relais qui sont actuellement gratuites.

Les étudiants doivent pouvoir travailler en dehors des vacances

Par ailleurs, une pétitionnaire (2550) demande si les élèves et les étudiants ne devraient pas avoir la possibilité de travailler en dehors des vacances scolaires, sur une base volontaire et après signature d'un contrat de travail. Mais à condition que les élèves et les étudiants ne doivent pas payer d'impôts ou de cotisations d'assurance maladie.

Des moyens supplémentaires pour la défense des locataires L'association Mieterschutz Lëtzebuerg et le ministère du Logement ont signé une convention. L'ASBL, qui défend et conseille bénévolement les locataires, nourrit plusieurs projets pour faire face à des sollicitations plus nombreuses.

Le thème du logement est également abordé dans une pétition. La pétition 2541 demande de meilleures conditions pour les locataires et les propriétaires dans le cas où le locataire ne peut plus payer son loyer mensuel suite à une résiliation. Afin de défendre les intérêts des deux parties, le pétitionnaire propose l'alternative d'une assurance qui permettrait au locataire et au propriétaire de ne pas se retrouver dans une situation financière difficile.

