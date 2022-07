Les conditions de vote facilitées pour les étrangers

Le but de leur démarche? S'investir au sein de leur commune mais aussi user de leur droit: celui de se présenter à des élections et de voter. Gabriel Boisante, Jean-Christophe Dauphin, Monique Dejeans et Bénédicte Janne sont français ou belge, vivent depuis de nombreuses années au Grand-Duché et se présentent aux élections communales sur différentes listes et dans différentes communes.