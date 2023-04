Vous êtes un étranger résidant au Luxembourg et vous souhaitez obtenir la nationalité luxembourgeoise? On vous explique tout.

Luxembourg 5 min.

Législation

Les conditions à remplir pour obtenir la nationalité luxembourgeoise

Vous êtes un étranger résidant au Luxembourg et vous souhaitez obtenir la nationalité luxembourgeoise? On vous explique tout.

D'origine étrangère, vous résidez au Luxembourg et vous vous demandez comment obtenir la nationalité luxembourgeoise? L'octroi de la nationalité aux étrangers est inscrit dans la loi grand-ducale et leur confèrent les droits et devoirs des citoyens luxembourgeois, mais il y a un certain nombre de conditions à remplir.

Seul un quart des salariés sont de nationalité luxembourgeoise L'emploi salarié a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre 2022 au Luxembourg, principalement boosté par les employés frontaliers.

La législation prévoit trois modes d'acquisition du titre de citoyen luxembourgeois, à savoir la nationalité par recouvrement, par option (à demander dans 10 cas précis que vous pouvez consulter ici) et par naturalisation. Et c'est à cette dernière option que doivent recourir les étrangers qui ne sont pas nés au Luxembourg.

Pour suivre le processus, les étrangers doivent remplir une série de conditions. La rédaction a rassemblé pour vous toutes les informations nécessaires.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Les critères d'obtention de la nationalité par naturalisation ont été révisés et, depuis 2017, sont devenus moins exigeants. Initialement, la législation prévoyait que la personne d'origine étrangère devait résider au Grand-Duché pendant sept ans pour demander la nationalité, mais ce délai a été ramené à cinq ans par la loi sur la naturalisation, entrée en vigueur le 1er avril 2017.

Concernant cette exigence, une seule particularité est à relever : dans l'année précédant la demande de nationalité, vous devez avoir résidé au Grand-Duché de manière ininterrompue, selon les informations mises à disposition par le gouvernement.



Si vous envisagez de demander la nationalité, il est recommandé d'apprendre le luxembourgeois, par exemple en vous inscrivant à un cours d'apprentissage de la langue. Au moment de déposer la demande, vous devrez avoir une connaissance de la langue, attestée par l'attestation de réussite à l'examen d'évaluation.

La troisième étape de ce processus consiste à suivre le cours «Vivre au Grand-Duché de Luxembourg». Si vous ne souhaitez pas suivre le cours, vous devez passer un examen portant sur les matières enseignées dans le cours.

L'obtention de la nationalité luxembourgeoise est également soumise à la condition d'honorabilité. Par conséquent, la demande peut être refusée si le demandeur a fait de fausses déclarations, dissimulé des faits pertinents ou agi frauduleusement au cours de la procédure.

En outre, si vous avez commis un crime et avez été condamné - au Luxembourg ou à l'étranger - à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus, votre demande sera également rejetée.

Dois-je payer pour obtenir la nationalité ?

Non, la procédure de naturalisation est gratuite. Toutefois, afin d'obtenir les documents nécessaires à cette procédure, vous pouvez être amené à payer certaines taxes.

Sur le portail My Guichet, le gouvernement donne quelques exemples de ces taxes et explique que les communes peuvent demander au demandeur de payer une taxe communale pour obtenir des copies d'actes d'état civil.

Où puis-je déposer ma demande ?

La demande de naturalisation doit être déposée en personne auprès d'un bureau d'état civil de la commune de résidence du demandeur. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ne vous inquiétez pas car la demande peut également être déposée par un représentant légal.

Si vous remplissez toutes les conditions, l'officier de l'état civil entamera la procédure et, dès qu'elle sera terminée, la transmettra au dossier du ministère de la justice.

Quels sont les documents à joindre ?

Copie de l'acte de naissance;

Copie du passeport ou de la pièce d'identité en cours de validité;

Note bibliographique complétée. Le document est mis à disposition par le gouvernement et peut être consulté ici;

Casier judiciaire;

Attestation de suivi du cours «Vivre au Grand-Duché de Luxembourg» ou approbation de l'examen.

Vais-je perdre ma nationalité d'origine ?

Non, le Luxembourg admet le principe de la double nationalité depuis 2009. Toutefois, le pays d'origine du demandeur peut ne pas admettre le même principe. Il existe des pays qui prévoient la perte de la nationalité lors de l'obtention d'une nouvelle nationalité.

Ce n'est pas le cas au Portugal. Comme le Luxembourg, le Portugal permet également à un citoyen d'avoir d'autres nationalités. C'est également le cas pour la Belgique, la France ou l'Allemagne. Par contre, les Pays-Bas, l'Autriche ou l'Espagne par exemple n'autorisent pas la double nationalité ou la limitent à des conditions bien précises.

Vous êtes étranger, mais né au Luxembourg ?

Dans ce cas, la procédure est plus simple. La loi prévoit que vous pouvez demander la nationalité par choix et les critères à remplir dépendent de votre âge.

De plus en plus de bébés naissent au Luxembourg Si le nombre de naissances au Luxembourg avait diminué entre 2014 et 2016, elles sont reparties à la hausse entre 2017 et 2019, d'après le dernier rapport triennal de surveillance de la santé périnatale.

Les personnes nées au Grand-Duché peuvent demander la nationalité dès l'âge de 12 ans, à condition de résider dans le pays depuis au moins cinq ans. En outre, l'un des parents doit avoir résidé légalement au Luxembourg pendant au moins 12 mois avant la naissance.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, le demandeur est obligé d'attendre l'âge de 18 ans pour demander la nationalité. Pour ce faire, il devra remplir exactement les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus en ce qui concerne la citoyenneté par naturalisation.

Demandes de citoyenneté au Luxembourg

L'année dernière, 10.499 personnes ont obtenu la nationalité luxembourgeoise. Les données proviennent du ministère de la Justice et montrent que 5.193 de ces personnes ont obtenu le titre par option, 4.273 par recouvrement et 1.033 par naturalisation.

Les Portugais ont été le deuxième groupe de résidents à recevoir la nationalité luxembourgeoise l'année dernière, avec 1.227 demandes acceptées. Les Français arrivent en deuxième position, avec 1.191 demandes satisfaites.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.