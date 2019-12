26 communes n'ont toujours pas enclenché le processus d'actualisation de leur plan d'aménagement général (PAG) au 1er décembre, selon le ministère de l'Intérieur. En octobre, elles étaient encore 30.

Les communes tardent à actualiser leur PAG

Alexander ABDELILAH

Plus d'un mois après la fin du délai légal de soumission du nouveau PAG, les communes retardataires ne semblent pas pressées. Plus d'une vingtaine de communes n'avaient toujours pas déclenché de processus administratif à cette fin début décembre, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Soit seulement quatre de moins qu'il y a un mois et demi. Parmi elles, Dudelange, Beckerich ou Echternach.

Bofferding joue l'apaisement sur les retards des PAG Alors que la date du 1er novembre approche à grands pas, près d'une commune sur trois n'a pas encore entrepris les démarches pour modifier son plan d'aménagement général. Si aucun délai supplémentaire ne sera accordé, la ministre de l'Intérieur a rappelé qu'aucune sanction financière ne serait appliquée.

Pas d'explication unique à ces situations, selon Nathalie Schmit, porte-parole du ministère de l'Intérieur. «Certaines ont encore des études à réaliser, et parfois elles ont tout simplement d'autres préoccupations», résume-t-elle.

Pour le ministère de l'Intérieur, «les 26 communes sont dans la dernière ligne droite». Interrogée sur la date à laquelle les différents votes déclenchant le long processus de validation d'un nouveau PAG pourraient avoir lieu, Nathalie Schmit table sur «le premier trimestre 2020».

En attendant cette mise en conformité avec la loi, les communes ne peuvent pas déposer de projet d'aménagement particulier ni modifier le PAG en place.

Le nombre des communes qui ne sont pas en règle recule lentement dans le pays. Photo : ministère de l'Intérieur