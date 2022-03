Ce lundi, le Syvicol a appelé les communes à se montrer solidaires en se mobilisant pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Un message de générosité suivi par plusieurs d'entre elles.

Conflit Ukraine-Russie

Les communes solidaires avec les réfugiés ukrainiens

«Prendre des résolutions, c'est bien ! Mais il faut aussi agir de manière pragmatique sur le terrain». Pour le secrétaire communal de Differdange Henri Krecké, une fois brandi le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine sur les bâtiments publics, il est temps de passer à l'action pour montrer sa solidarité au peuple ukrainien qui subit depuis plus d'une semaine les combats russes dans son pays.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

Lors du conseil communal de ce mercredi, les élus de la commune de Differdange ont voté avec 17 voix pour le fait de se tenir à la disposition du gouvernement luxembourgeois et mettre en place une aide de première nécessité pour le peuple ukrainien. Près de 10.000 euros de réserve de l'année dernière seront directement engagés en soutien de la population ukrainienne, indique Henri Krecké. Ce dernier rappelle que la commune attribue chaque année 2% de ses recettes ordinaires inscrites au budget communal pour des actions solidaires et humanitaires. Une somme qui s'élève pour cette année à un montant total de 347.000 euros. «Une partie de ce montant sera à coup sûr aussi destinée à l’Ukraine.»

Un appel du Syvicol à la solidarité

L'ancien hôtel Gulliver Tower de Differdange qui doit devenir à l'avenir une résidence pour personnes âgées, mais aussi des logements abordables pour des jeunes, est actuellement vide. La commune compte s'en servir pour héberger les personnes fuyant l'Ukraine. «Avec les 45 studios, nous pourrons accueillir près de 180 personnes», estime le secrétaire communal de la ville.

La commune de Differdange n'est pas la seule à se montrer solidaire avec le peuple ukrainien. Le Syndicat des municipalités Syvicol avait d'ailleurs appelé lundi dans une résolution les communes «à faire preuve de solidarité en se mobilisant pour accueillir des demandeurs de protection internationale».

Fini les restrictions pour les ressortissants ukrainiens Le ministère des Affaires étrangères et européennes a annoncé ce mardi que les Ukrainiens sont désormais autorisés à entrer sur le territoire luxembourgeois sans être soumis aux restrictions d'accès temporaires liées au contexte sanitaire.

Celle de Kaerjeng se dit également prête à accueillir des réfugiés ukrainiens selon ses moyens et disponibilités, mais la commune attend avant tout la décision du gouvernement en matière d'accueil. En attendant, le conseil communal de Kaerjeng a d'ores et déjà voté ce mercredi un don de 10.000 euros pour le fonds de solidarité mis en place par Caritas Luxembourg.

Du côté de Pétange, la commune dit se concerter actuellement avec une série d’acteurs des secteurs privés et publics, mais aussi des initiatives privées et associatives pour une «approche coordonnée et efficace».

Plusieurs communes ont également publié sur les réseaux sociaux leurs initiatives pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, dont des collectes de vêtements.

