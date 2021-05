La capitale luxembourgeoise a décidé, elle, d'aller plus loin. Elle offre aux clients de ses bars et restaurants un bon pour un dépistage covid en pharmacie. De quoi leur valoir le certificat nécessaire pour s'installer ailleurs qu'en terrasses, et cela gratuitement.

Luxembourg 2 min.

Les communes s'engagent dans la distribution des tests

Patrick JACQUEMOT La capitale luxembourgeoise a décidé, elle, d'aller plus loin. Elle offre aux clients de ses bars et restaurants un bon pour un dépistage covid en pharmacie. De quoi leur valoir le certificat nécessaire pour s'installer ailleurs qu'en terrasses, et cela gratuitement.

L'opération a un air de déjà-vu. Comme en 2020, Etat, communes et CGDIS s'étaient mobilisés pour assurer la distribution de millions de masques sur le territoire luxembourgeois, voilà maintenant lancée une opération similaire mais pour la distribution de tests rapides. A la manœuvre, les pompiers vont maintenant rejoindre les 102 communes du pays pour répartir quelque 136.920 tests.

A peine annoncée la mise à disposition de ces accessoires que le ministère de Taina Bofferding (LSAP) recevait déjà des appels de 34 communes. Autant de cités envoyant directement des personnels récupérer un premier lot de 77.820 tests antigéniques au Centre d'appui logistique et technique de Mersch. Ce mardi et dans les jours à venir, 15 autres communes ont choisi de faire elles aussi ce ravitaillement. Et si déjà la ministre se félicite de ce succès tout en rappellant qu'en aucun cas il ne s'agit là d'une obligation, juste une «faculté» proposée aux collectivités.

Ce week-end notre personnel du Centre de soutien logistique est sur place pour assurer la distribution de tests rapides aux communes! Un grand merci pour l’équipe autour de Christian Schmitz pour leur réactivité et leur disponibilité! 💪👍 @CGDISlux @gouv_lu pic.twitter.com/Tvr4LGsSM7 — Schroeder Paul (@cgdis6) May 16, 2021

Le premier usage de ces tests consiste bien sûr à soutenir le redémarrage de l'activité dans les bars-restaurants. Qui veut manger ou boire en salle doit en effet présenter un certificat de test covid négatif ou pratiquer in situ un dépistage rapide avec les kits dont l'Etat a déjà assuré la distribution de 500.000 unités aux professionnels, et que les communes peuvent maintenant proposer gratuitement aux futurs clients.

La Ville de Luxembourg, elle, a décidé d'agrémenter le dispositif en proposant d'offrir des bons pour des test antigéniques gratuits à destination de la clientèle des quelque 300 établissements Horeca de son territoire. Dès ce 18 mai, les professionnels peuvent retirer une première enveloppe de 100 bons. A partir de 14h, ces lots seront disponibles à l’Hôtel de Ville, place Guillaume II, ou au bâtiment «Rocade» (3, rue du laboratoire). Deux lieux qui accueilleront aussi les clients intéressés pour recevoir un voucher.

17 millions de tests rapides prêts à servir Le ministère de la Santé a acheté de nouveaux kits de dépistage contre le covid, pour un coût compris entre 22 et 30 millions d'euros. De quoi appliquer la nouvelle stratégie du gouvernement: tester en masse pour «revenir à la normalité».

Et s'il avait un temps été question que l'administration communale ouvre un centre de testing, choix a été fait par la bourgmestre Lydie Polfer de laisser cette mission aux professionnels de santé. Ainsi, munis de leur bon, les clients devront se rendre dans l’une des pharmacies de la capitale pour effectuer le test antigénique et se voir remettre le certificat nécessaire à leur déjeuner ou dîner en intérieur.

Il s'agira de bons valables 24, annonce la Ville. La validité des bons distribués courant jusqu'au 12 juin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.