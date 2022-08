Les bâtiments publics ne devront pas être chauffés au-delà de 20 degrés, a indiqué le ministre de l'Energie Claude Turmes à nos confrères de 100.7. Cette démarche s'inscrit dans un plan d'économie d'énergie en raison du conflit en Ukraine.

Plan d'économie d'énergie

Les communes devront moins chauffer leurs bâtiments

Les bâtiments publics ne devront pas être chauffés au-delà de 20 degrés, a indiqué le ministre de l'Energie Claude Turmes à nos confrères de 100.7. Cette démarche s'inscrit dans un plan d'économie d'énergie en raison du conflit en Ukraine.

Pour cet hiver, le Statec envisage une augmentation du prix du gaz au Luxembourg de près de 90%. Mais avec la guerre en Ukraine, le risque d'un black-out gazier est bien présent. Pour cette raison, les communes sont appelées à faire des économies d'énergie. Claude Turmes (déi gréng) a indiqué ce jeudi, sur les ondes de 100.7, qu'il souhaite que les communes ne chauffent pas les bâtiments publics au-delà de 20 degrés.

Le ministère de l'Énergie planche actuellement sur des mesures de réduction de la consommation d'énergie à destination de tous les échelons de la société: de l'État jusqu'aux citoyens.

Ce seuil est une recommandation de l'ITM (Inspection du Travail et des Mines) et ce sera le cas dans tous les bâtiments où l'on travaille, a expliqué le ministre de l'Energie à la radio publique. Il a également précisé qu'il pourra y avoir des exceptions comme pour les structures accueillant des personnes âgées. Pour rappel, l'accord conclu par les 27 pays membres de l'UE pour réduire volontairement leur consommation de gaz à 15% est entré officiellement en vigueur le mardi 9 août.

Mettre les solutions en commun

Les communes ont reçu une circulaire début août pour réduire leur consommation d'énergie, a expliqué ce vendredi matin le président du Syvicol (syndicat des communes luxembourgeoises) Emile Eischer au micro de RTL. Mieux contrôler les systèmes de chauffage et réduire l'éclairage public fait partie des solutions. Le député-bourgmestre de Clervaux plaide pour un partage d'expérience entre les communes sur les meilleurs moyens de réaliser ces économies.

Du gel des prix aux transports publics bon marché, les pays européens recourent à diverses mesures pour réduire les coûts.

La commune de Grevenmacher a déjà opté pour une série de mesures, notamment en fermant sa piscine trois semaines plus tôt pour réduire la consommation de gaz, électricité et eau. Les bâtiments publics et les monuments ne seront également plus éclairés que jusqu'à 22 heures.

Dans un communiqué envoyé ce vendredi, la commune d'Esch-sur-Alzette annonce avoir mis en place une cellule de crise «énergie». À ce stade, certaines recommandations ont déjà été formulées. Il s'agit notamment de privilégier la lumière naturelle dans les bureaux et salles de réunion, d'éteindre les lumières dans les pièces inoccupées, d'éteindre les appareils électroniques au lieu de les mettre en mode veille, ainsi que d'éviter les appareils de ventilation et d'aérer naturellement. La commune eschoise indique que «depuis le début du mois d'août, différentes installations de production de chaleur sont également à l'arrêt dans certains bâtiments communaux». Les responsables de la Ville disent attendre plus de précisions et de décisions au plan national pour mettre en place davantage de mesures.

Le ministère de l'Energie organisera avec la Klima-Agence le 8 septembre, un séminaire, sous forme de webinaire, pour donner plus de détails sur la campagne nationale, les documents mis à disposition des communes et les mesures à mettre en place. Le gouvernement lancera également en septembre une campagne nationale destinée aux citoyens pour moins consommer d'énergie.

En Allemagne, des mesures d'économie d'énergie ont été aussi récemment adoptées. Elles concernent également l'éclairage public, le chauffage des bâtiments publics, mais aussi les piscines privées qui ne pourront plus être chauffées pour une période de six mois à partir du 1er septembre.

