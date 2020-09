Faciliter l'intervention des entités communales dans la lutte contre le changement climatique pour la période de 2021 à 2030. Tel est l'objet de deux projets de loi présentés ce jeudi à la Chambre par la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg.

Luxembourg 3 min.

Les communes, ces acteurs essentiels du «Pacte nature»

Jean-François COLIN Faciliter l'intervention des entités communales dans la lutte contre le changement climatique pour la période de 2021 à 2030. Tel est l'objet de deux projets de loi présentés ce jeudi à la Chambre par la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg.

Créé en 2012, le «Pacte climat» avait alors reçu l'adhésion de toutes les communes du pays. Huit ans plus tard, les 102 entités communales s'apprêtent à signer un nouveau contrat avec l'État et l'agence MyEnergy. Avec le «Pacte climat 2.0» et son nouveau cadre de référence législatif, technique et financier, l'engagement des communes devrait être mieux encadré et leur intervention dans la lutte contre le changement climatique pour la période de 2021 à 2030 s'en trouvera facilitée. L'objectif est de s'engager à mettre en œuvre l'«European Energy award» en contrepartie d'une aide financière de l'État.

Tel que Carole Dieschbourg (Déi Gréng), la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable l'a présenté ce jeudi en commission parlementaire, l'objectif consiste à «mieux soutenir, conseiller et récompenser les communes dans leurs efforts de protection de la nature et leur engagement contre le réchauffement climatique». «Les communes contribuent ainsi non seulement à la réalisation des objectifs du Plan national de conservation de la nature, mais aussi à ceux de la protection de l'eau et du climat», a-t-elle ajouté.

Six communes reçoivent l'European Energy Award Gold C'est en Suisse que les efforts en matière de protection du climat faits par Diekirch, Ell, Tandel, Schifflange, Beckerich et Park Hosingen ont été récompensés ce week-end. Un joli palmarès au milieu de 1.500 villes et villages en lice pour cette récompense.

Le financement global sur la période 2021-2030 est estimé à une somme moyenne annuelle de 14,2 millions d'euros. Il sera entièrement couvert par le fonds climat et énergie. Les trois types de financement prévus sont: la mise à disposition gratuite du conseiller climat (selon un nombre d'heures variable en fonction de la taille de la commune), une subvention variable en fonction du nombre d'habitants de la commune et du niveau de certification atteint, et une prime unique de 10.000 euros pour une certification thématique.

Pour rappel, le principe de la certification reste le même. A savoir que la commune peut être certifiée à quatre niveaux différents en fonction du nombre de mesures du catalogue réalisées: base (40%), bronze (50%), argent (65%) et or (75%).

Le Fonds Climat Energie précise ses orientations La ministre Carole Dieschbourg a revu sa copie et apporté 19 amendements à la future loi sur la protection du climat. Les objectifs et les aides envisagés sont maintenant mieux listés.

Avec le «Pacte nature», le ministère de l'Environnement crée un nouvel instrument pour récompenser et encourager les communes à protéger la biodiversité et les ressources naturelles. «Les communes constituent un partenaire essentiel de l'État en matière de protection de la nature», a ainsi déclaré la ministre Déi Gréng, «elles possèdent 13% des terres et peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration de la situation en termes de biodiversité.»

C'est pour cela, estime-t-elle, que les communes «doivent se doter d'outils stratégiques et devenir un acteur encore plus actif». A cet effet, un panel de 70 mesures dans six domaines thématiques est prévu et en cours d'élaboration. Une phase test avec dix communes est actuellement en cours. «Notre objectif est de créer une course entre les communes: plus elles s'engagent, plus elles pourront générer des moyens par les subsides prévus», a expliqué Carole Dieschbourg aux députés. Le financement, estimé à 32 millions d'euros sur dix ans (2021-2030), sera majoritairement assuré par le fonds pour la protection de l'environnement.

La dimension environnementale de l'après-crise en débat Les députés ont consacré une heure d'actualité au plan de relance économique du gouvernement, jeudi à la Chambre. Si l'idée de considérer la crise sanitaire comme une opportunité de rendre la société plus durable est partagée, les moyens pour y arriver divergent.

Par ailleurs, la ministre de l'Environnement entend mettre un accent tout particulier sur la communication et l'implication des citoyens. «Nous attachons une grande importance à sensibiliser les enfants et les adultes à la nature, à leur donner des conseils, à leur proposer des modèles», a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.