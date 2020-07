Les communes bâtissent, l'Etat soutient

Si le Luxembourg veut voir se construire plus de logements à prix accessible, les 102 bourgmestres ont une part à jouer. Tout l'enjeu du prochain Pacte Logement consistera à les encourager financièrement mais aussi techniquement.

Patrick JACQUEMOT Si le Luxembourg veut voir se construire plus de logements à prix accessible, les 102 bourgmestres ont une part à jouer. Tout l'enjeu du prochain Pacte Logement consistera à les encourager financièrement mais aussi techniquement.

Trois ans que le Pacte Logement 2.0 est en préparation. Trois années qui en ont assuré les fondations pour que ce programme, destiné à stimuler l'offre en logements abordables, soit mis en oeuvre au 1er janvier 2021. L'avant-projet a été adopté mercredi en conseil de gouvernement, et le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) estime que l'automne sera suffisant pour que les députés apportent la dernière pierre à cet édifice.

Les fondations ont aussi été confortées ces derniers mois par bien des discussions, et surtout six ateliers régionaux où les représentants communaux ont pu s'exprimer sur le projet. Car, il est clair que l'objectif ne pourra être atteint sans la participation des communes. Celles-ci sont encore plus encouragées à bâtir appartements et maisons unifamiliales à tarif accessible mais aussi se montrer plus entreprenantes dans la mobilisation pour cette cause du potentiel foncier disponible sur leur territoire. Au vu de la flambée des prix de l'immobilier et du poids de cette dépense dans le budget de nombreux ménages, il y urgence à (ré)agir.

Mais la mission pourrait s'avérer dépasser les moyens techniques et financiers à disposition des 102 communes, aussi Henri Kox et la ministre de l'intérieur Taina Bofferding (LSAP) ont-ils tenu, jeudi, à rassurer tout le monde. L'Etat mise beaucoup sur les collectivités mais il ne les laissera pas seules. Ainsi, pour définir leur stratégie en terme d'habitat, l'ensemble des administrations communales et des élus bénéficieront de l'assistance d'un conseiller logement.

La mission de cet agent, externe ou interne, pourra bénéficier d'un financement d'Etat afin de couvrir 380 heures d'expertise par an. A charge pour lui d'aider à préparer le Plan d'action local Logement (PAL). Puis à veiller, sitôt les axes en faveur du logement abordable validés par le conseil communal, à la mise en oeuvre de ce PAL au fil des années. «Car le Pacte Logement 2.0 s'inscrit dans le temps; il s'étendra jusqu'en 2032», rappellent les ministres.

Et les communes ont tout intérêt à jouer le jeu, car de leur implication dépendra désormais une partie des aides que l'Etat leur accordera. Fini les soutiens versés uniquement selon la croissance de la population. Auparavant, toute augmentation du nombre d'habitants de 15% sur dix années était saluée par un coup de pouce plus conséquent. A l'avenir, l'enveloppe financière dépendra du nombre de logements abordables effectivement créés.



En avance Wiltz, Mondorf-les-Bains et Beckerich ont accepté de servir de laboratoires au Pacte Logement 2.0 qui, l'an prochain, se généralisera sur tout le territoire. A titre d'exemple, elles élaboreront trois versions de programme d'action locale logement (suivi par un conseiller) et pourront découvrir avec le ministère ce qui pourrait advenir des financements perçus mais aussi de l'évolution de leur urbanisation.

D'ailleurs, il n'est plus question de répéter certaines erreurs du passé dans la version 2.0 du Pacte Logement. Ainsi, le ministère de tutelle reconnait que la première version du Pacte a certes fait sortir nombre de constructions à prix accessibles (45.000 selon les dernières estimations), mais trop de ces logements ont ensuite été revendus au prix du marché... perdant du coup leur caractère social initial. Les nouvelles dispositions feront de ce type de revente des «cas exceptionnels».



De plus, le taux de logements à coût modéré dans les futurs PAP (plan d'aménagement particulier) va être sensiblement augmenter. Actuellement, la mesure ne concerne que les PAP de plus de 25 unités. Demain, l'ensemble des PAP seront impliqués dans cette démarche, du plus petit au plus grand selon des ratio différents. Ainsi, un PAP compris entre 5 et 9 logements devra réserver 10% de surface pour de l'habitat abordable; 20% pour les PAP entre 10 et 25 logements et 30% pour les PAP de plus de 25 bâtiments. De quoi assurer, selon Henri Kox, une «bonne mixité sociales dans les futurs quartiers».

Avec le nouveau dispositif, Etat et communes devront se voir céder prioritairement les terrains susceptibles de recevoir de futurs logements à tarif accessible. Et cela Henri Kox y tient tout particulièrement lui qui insiste pour que «la main publique» soit non seulement d'avantage bâtisseuse, mais développent aussi son propre parc de maisons et de logements à mettre à disposition des ménages en peine de trouver un toit.

