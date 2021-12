De nombreux commerçants du marché de Noël craignent une répétition des émeutes liées à la manifestation de protestation contre les mesures sanitaires.

Luxembourg 3 min.

Contestation anti-CovidCheck

Les commerçants «n'avaient encore jamais vu ça»

De nombreux commerçants du marché de Noël craignent une répétition des émeutes liées à la manifestation de protestation contre les mesures sanitaires.

(BaL avec Glenn SCHWALLER) Alors que de nouvelles actions de contestation ont déjà été annoncées pour le week-end prochain, les commerçants de la capitale peinent à mettre les mots sur les événements de samedi dernier. Le marché de Noël de Luxembourg-ville a été particulièrement touché, une partie des chalets ayant dû fermer leurs portes en raison de la violence de certains manifestants.

Cette émeute qui pourrait tout changer Les 2.000 contestataires qui ont chahuté la capitale, samedi, ont surtout réussi à rassembler un front commun. A être trop radicaux et violents, pas sûr que les manifestants aient rallié beaucoup de soutiens à leur cause.

Soumis au régime CovidCheck, l'événement a été envahi par les opposants aux mesures sanitaires du gouvernement. Une scène qui a suscité de la peur chez certains commerçants, lorsque la foule a déferlé le long des barrières. «Nous avons eu de la chance que tout se soit bien terminé», souffle Vincent Holzheimer, qui a immédiatement fermé son stand à de l'arrivée des manifestants. Si aucun dégât n'est à déplorer sur son stand, il craint toutefois que ces émeutes se reproduisent dans les semaines à venir. «Cela ne nous laisse pas de répit», regrette-t-il.

Un sentiment partagé par Annette Hary. La gérante d'un chalet de confiseries installé sur la place d'Armes indique s'être retranchée avec sa nièce à l'intérieur de son stand lors du passage du cortège. Si elle affirme ne pas avoir eu peur, elle témoigne cependant d'un sentiment de malaise. «Je n'avais encore jamais vécu quelque chose comme ça», raconte Annette Hary, qui précise n'avoir vu de tels événements que dans les médias.

La contestation a déjà fixé ses rendez-vous Samedi 11 mais aussi dimanche 12 décembre, au moins deux rassemblements déclarés d'opposants aux mesures anti-covid doivent avoir lieu dans la capitale. Mais «trois actions» flottent aussi dans l'air.

Et cette dernière de préciser qu'elle ne cautionne en aucun cas cette escalade de la violence. «Je n'ai aucun problème avec les gens qui manifestent, mais il y a des limites», souligne la vendeuse. Si des casseurs se mêlent aux manifestants, c'est aux responsables de la manifestation de mettre fin au cortège, estime Annette Hary, qui s'attend à de futurs débordements.

D'autres commerçants, qui ont préféré rester anonymes, soutiennent ce même point de vue. Si la majorité des manifestants a traversé le marché de Noël de manière pacifique, la violence s'est tout de même fait ressentir. «Je crains déjà qu'à l'avenir, il y ait de nouveaux débordements et que des manifestants violents se mêlent à la foule pour chercher l'escalade et créer le chaos», confie une foraine. L'attitude irresponsable des casseurs est particulièrement pointée du doigt, en raison de la présence des enfants sur l'événement.

CovidCheck mieux préparé face aux faux certificats L'application a bénéficié d'une mise à jour majeure lui permettant de mieux discerner les fraudes au passe sanitaire.

Déjà tributaire d'une année blanche à cause de la pandémie, les commerçants du marché de Noël de la capitale peinent à comprendre le geste des protestataires. «Cela fait déjà un an et demi que nous puisons dans nos réserves pour survivre. Si en plus mon matériel de travail est détruit, qu'est-ce que je vais faire ?», se désole une autre vendeuse. Pour les commerçants, la colère des émeutiers est mal dirigée. Après une semaine d'affaires au ralenti, en raison du mauvais temps, la manifestation de samedi a par ailleurs été le coup de grâce.

De son côté, une autre commerçante estime avoir perçu une ambiance globalement pacifique parmi les protestataires. Devant son chalet, elle n'a constaté aucune agressivité. Selon elle, cette violence était surtout l'affaire de certains individus qui se sont réunis dans le cortège. Elle espère toutefois aussi qu'à l'avenir, ces émeutes ne se reproduiront plus sur le marché de Noël de Luxembourg-ville. «Nous voulons faire notre travail, nous ne voulons pas de problèmes.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.