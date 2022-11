Avec le développement de plus en plus importante de l'e-commerce, le nombre de paquets traités connaît une hausse croissante depuis plusieurs années déjà, aux détriments du courrier qui continue son déclin.

Les colis continuent de grignoter du terrain

Mélodie MOUZON

La frénésie pour les colis ne semble pas connaître d'accalmie. Par rapport à 2020, les services postaux ont traité en 2021 13,8% de paquets supplémentaires, soit 15,36 millions de colis. Une croissance que l'Institut Luxembourgeois de Régulation explique par le marché des services transfrontaliers entrant «qui enregistre une nette augmentation avec un volume de 12,31 millions de colis (+11.8%)».

Ce marché transfrontalier est boosté par le développement du commerce électronique, une tendance initiée en 2016 et qui a encore connu un coup d'accélérateur durant la pandémie. Les résidents font de plus en plus d'achats sur des sites d'e-commerce étrangers.

Logiquement, le service des paquets continue de grignoter des parts du chiffre d'affaires total, qui atteint 192,10 millions d’euros en 2021 et est en nette hausse par rapport à 2020 (+4,5%). Avec 80 millions d'euros (en hausse de 14%), les colis représentaient l'an dernier 41,9% du total du chiffre d'affaires du secteur postal. C'est 10 points de plus qu'en 2018.

Les recettes engendrées par les envois de courrier continuent par contre de perdre du terrain, avec un chiffre d'affaires établi à 111,6 millions d'euros l'an dernier (-1,4%). Avec l'accélération de la digitalisation, le volume traité baisse d'année en année même si le déclin a été un peu moins marqué en 2021 (-1,8%). 152,75 millions d'unités ont été traités l'an dernier. En moyenne, un résident a reçu 17,3 courriers par mois en 2021, contre 17,7 l'année précédente.

Post Luxembourg conserve son monopole au Luxembourg pour le traitement du courrier puisque l'entreprise s'occupe de 95% du volume total.

Les points automatiques de distribution en hausse Le dynamisme du trafic de colis se marque également dans le nombre de points automatiques de distribution (pack up) de Post Luxembourg. Ceux-ci connaissent une hausse constante depuis plusieurs années. L'an dernier, on en recensait 131, soit 40 de plus depuis 2018. Concernant les points de vente, Post Luxembourg en compte 106 répartis sur le territoire luxembourgeois. 88 autres sont gérés par les autres prestataires implantés au Grand-Duché.

