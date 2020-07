Face à la hausse du nombre des nouvelles infections, de nouvelles restrictions sont envisagées pour tenter de juguler l'arrivée d'une potentielle deuxième vague. Notamment pour éviter les rassemblements devant les cafés ou certaines fêtes privées. A l'inverse, la nouvelle loi covid-19 prévoit l'ouverture de certaines foires et salons.

Les clients des bars directement dans le viseur

Jean-Michel HENNEBERT Face à la hausse du nombre des nouvelles infections, de nouvelles restrictions sont envisagées pour tenter de juguler l'arrivée d'une potentielle deuxième vague. Notamment pour éviter les rassemblements devant les cafés ou certaines fêtes privées. A l'inverse, la nouvelle loi covid-19 prévoit l'ouverture de certaines foires et salons.

Avec pas moins de 300 nouvelles infections enregistrées en une semaine, la crainte d'une deuxième vague devient de plus en plus présente. Pour tenter d'éviter cette situation, le gouvernement envisage la mise en place d'une nouvelle loi covid, plus restrictive sur certains comportements. Dans le viseur, le non-respect de la distanciation sociale dans les bars ou lors de certaines fêtes privées.

«Tout ne se passe pas comme prévu» La ministre de la Santé, Paulette Lenert, reconnaît que la brusque reprise des infections ne faisait pas partie du scénario espéré. Le pire serait de voir le nombre d'hospitalisations bondir d'ici quelques jours.

Devant entrer en vigueur le 24 juillet prochain, date d'expiration des deux premières lois covid votées fin juin, la future législation prévoit notamment que la consommation à table devienne «obligatoire pour le client». Les personnes qui seront debout, un verre à la main, pourraient alors se voir sanctionner. Une nouvelle contrainte qui vient s'ajouter à celles déjà en vigueur, à savoir une distance minimale de 1,5 mètre entre les tables, un nombre maximal de dix personnes autour d’une même table ou le port obligatoire du masque pour toute personne non assise ou s’approchant d'autres clients à moins de deux mètres. L’heure de fermeture reste fixée à minuit.

«Trop tôt pour parler d'une seconde vague» Le coronavirus connaît depuis vendredi une nouvelle vigueur au Luxembourg avec 91 nouveaux cas. Si Paulette Lenert, ministre de la Santé, s'en «inquiète», il n'est pas question pour Claude Meisch, ministre de l'Éducation, de remettre en question le regroupement des classes prévu ce lundi.

Autre tour de vis envisagé, la limite imposée de 20 personnes pour tout rassemblement, que ce soit dans l'espace public mais aussi dans la sphère privée. Une disposition jugée «nécessaire» et «proportionnelle» par les membres de la commission Santé et qui vient contredire la position du Conseil d'Etat qui avait retoqué cette option lors de l'analyse des deux premières lois. Le texte en cours d'analyse prévoit toutefois que les rassemblements de plus de 20 personnes restent autorisés à condition que «les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres». Sinon le port de masque est obligatoire. Des exceptions sont néanmoins envisagées pour l’exercice des activités culturelles et sportives.

De nouvelles limites pour les fêtes en privé Un nombre de contaminations qui bondit, des inquiétudes sur une possible reprise d'infection, trop de rassemblements sans respect des gestes barrières : le gouvernement ne se contentera plus de recommandations mais entend fixer des obligations. Pas plus de 20 personnes, point.

A noter que la règle des places assises ne devrait plus s'appliquer à toutes les foires, salons et autres marchés, qui pourraient donc être à nouveau autorisés. Que ces derniers se déroulent en plein air ou non. A l'heure actuelle, seuls les événements prévus en extérieur peuvent avoir lieu. La future législation devrait rester en vigueur jusqu'à la fin septembre. Interrogés à la sortie de la commission Santé par le Luxemburger Wort, les membres de l'opposition se disent globalement satisfaits et estiment que «le texte va dans la bonne direction».

