Les clients des banques restent prudents

L'étude de l'ABBL et de la CSSF montre que la majorité des actifs restent détenus sur des comptes courants et des comptes d'épargne et confirme la tendance vers la digitalisation.

Malgré un contexte toujours marqué par la pandémie et un environnement de taux d'intérêt bas, l'impact ne s'est pas réellement marqué sur le secteur de la banque de détail, qui a poursuivi ses activités dans la continuité de l'exercice précédent. C'est ce qui ressort d'une enquête menée conjointement par l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Selon cette étude, le nombre de clients est resté stable l'an dernier, avec un total de 1,2 million. Les encours (dépôts et crédits) ont quant à eux légèrement augmenté, pour atteindre 97,8 milliards d'euros, soit une hausse de 7,7% par rapport à 2020.

«Cette évolution est essentiellement due à un effet de marché, mais également à une bonne tenue du marché des crédits dont les volumes ont en effet augmenté de 7,4%», analyse Michael Bruch, président du Retail Banking cluster de l'ABBL. «Par conséquent, aucun effet négatif lié à la pandémie ne peut être identifié dans ce domaine». Le marché du crédit est donc principalement tiré par les prêts hypothécaires, qui représentent 88% du volume et ont augmenté de 9% par rapport à 2020.

80% des actifs sur les comptes courants et d'épargne

Malgré un environnement de taux d'intérêt historiquement bas, voire négatifs, les clients restent prudents. L'enquête révèle que ceux-ci détiennent toujours la majorité de leur patrimoine (80%) sur des comptes courants et des comptes d'épargne. Un comportement qui peut paraître étonnant mais, rappelle le CEO de l'ABBL Jerry Grbic, «dans ce contexte, les banques avaient choisi de ne pas répercuter les taux d'intérêt négatifs sur leurs clients, à quelques exceptions près, mais de prendre sur elles le fait de supporter des marges plus faibles.»

Pour le CEO de l'ABBL, «cela pose également un défi dans le contexte du financement de la transition écologique, des secteurs innovants ou encore de la réindustrialisation de nos économies.» Il rappelle que «seul, l'argent public ne suffira pas pour relever ces défis.» Pour ce faire, il faudra «mobiliser également l'investissement privé», à travers un certain nombre d'incitants fiscaux et la poursuite d'efforts «en matière d'éducation financière, afin que chacun comprenne qu'au travers ses choix en matière de mobilisation de son épargne, il peut avoir un impact sur la société.»

L'enquête, qui couvre 90% du secteur de la banque de détail, montre également que la numérisation continue de progresser. «Le covid-19 n'a fait que confirmer voire accélérer une tendance que nous observons depuis plusieurs années, à savoir que nos clients se sont habitués à utiliser la banque en ligne et ont désormais atteint un certain niveau de maturité numérique», explique Michael Burch.

Toujours plus de digitalisation

Des chiffres assez parlants permettent de venir attester de cette tendance. Les opérations de virements effectués en agences ont baissé de 9% et les retraits de 16%. En parallèle, les virements via e-banking ont augmenté de 7 %. De manière générale, le recours à la banque en ligne a augmenté de 5 % chez les particuliers et de 8 % chez les entreprises.

Quant au nombre d'agences et de guichets automatiques, il reste assez stable. L'an dernier, le nombre d'agences a diminué de 2% (231 implantations) et celui des distributeurs de 4%, portant le nombre de guichets à 539. «Ces chiffres permettent de constater que la couverture en matière d'agences bancaires ou de distributeurs par rapport au nombre d'habitants reste importante au Luxembourg, par rapport à la moyenne européenne», conclut Jerry Grbic.

