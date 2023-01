On pourrait retrouver trois Luxembourgeois au départ de la Grande Boucle après une campagne de classiques menée tambour battant.

Les classiques dans le viseur, le Tour de France en apothéose

Le cyclisme sera encore l'un des fils rouges de l'année pour les amateurs luxembourgeois de sport. Avant de basculer sur le bitume, les spécialistes du cyclo-cross finiront la saison dans les sous-bois avec deux rendez-vous importants.

Le premier à Mamer pour la suprématie nationale le dimanche 15 janvier. Le second à Hoogerheide, aux Pays-Bas, du 3 au 5 février pour les Championnats du monde. En l'absence de tête de gondole chez les messieurs depuis le retrait de Jempy Drucker, on surveillera la prestation de Marie Schreiber (19 ans), la promesse de la discipline. Souvent placée aux alentours du Top 10 depuis le début de la saison, elle pourrait jouer une place sur le podium Espoirs après son quatrième rang à l'Euro de Namur.

L'expérimentée Christine Majerus est, elle, attendue sur la route après une chute qui la tient éloignée des compétitions depuis de longues semaines. À bientôt 36 ans, la multiple championne nationale va entamer sa 10e saison chez SD Worx. Louée pour ses qualités d'équipière, la coureuse polyvalente reçoit généralement carte blanche dans deux ou trois épreuves où elle endosse alors le rôle de patronne de l'une des meilleures équipes du circuit.

Plusieurs objectifs pour Jungels

De retour aux affaires, il en a aussi été question pour Bob Jungels en 2022. Sa victoire sur une étape du Tour de France lui a rouvert l'appétit et l'a ramené sous les feux des projecteurs. Avec sa nouvelle équipe, Bora-Hansgrohe, le rouleur poursuivra un double objectif. Le premier sera de se distinguer sur une ou deux classiques printanières. On pense surtout au Tour des Flandres qui peut correspondre à ses qualités de passe-partout. Mais on ne rejette pas l'hypothèse de le voir aux avant-postes sur un rendez-vous ardennais.

On se rappellera tout de même qu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège en 2018. Il sera ensuite l'heure de basculer vers les grands Tours. Giro (6-28 mai)? Tour de France (1er - 23 juillet)? Les deux? La polyvalence du multiple champion national lui ouvre toutes les portes. Chasseur d'étapes ou en quête d'un bon classement général final, Bob Jungels peut tout envisager.

Geniets et Kirsch en lieutenants

Le spectre est sans doute moins large pour Kevin Geniets, mais le longiligne coureur de la Groupama - FDJ est à l'aise sur beaucoup de terrains comme l'a prouvé l'année 2022. La Grande Boucle, qui s'élancera de Bilbao, devrait être son plat de résistance avec un rôle d'équipier au service du sprinteur Arnaud Démare.

Mais les monts et pavés flandriens devraient constituer une entrée en matière dont il raffole. De grand Tour, il en sera aussi question pour Alex Kirsch (Trek-Segafredo) qui ne devrait pas quitter son leader Mads Pedersen d'une semelle. On pourrait ainsi le croiser sur les mêmes routes que Geniets avec un programme sensiblement le même.

Victime de pépins de santé en 2022, Michel Ries (Arkéa-Samsic) espère davantage briller en 2023 avec notamment une participation à un grand Tour qui lui a fait défaut l'année dernière. Ses qualités de grimpeur doivent lui faire passer un cap dans les prochains mois. Surtout que son équipe vient d'accéder à l'élite du cyclisme, ce qui lui ouvre toutes les portes. Un échelon plus bas que le WorldTour, on guettera les débuts de Luc Wirtgen et d'Arthur Kluckers chez Tudor, l'équipe de l'ancien champion Fabian Cancellara.

La boucle grand-ducale en septembre

Au pays, la Flèche du Sud et le Skoda Tour du Luxembourg constitueront une nouvelle fois les moments forts de la saison. La 72e édition de l'épreuve sudiste se tiendra du 17 au 21 mai alors que la boucle grand-ducale est programmée du 20 au 24 septembre, soit une semaine plus tard qu'en 2022. La succession du prometteur danois Mattias Sjkelmose est ouverte dans une épreuve qui tend à s'inscrire dans la durée dans l'UCI ProSeries.

On épinglera encore le Ceratizit Festival Elsy Jacobs les 29 et 30 avril 2023. L'occasion de voir à l'œuvre quelques-unes des meilleures coureuses du plateau féminin.

