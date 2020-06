«Un pas de plus vers la normalité». C'est en ces termes que Claude Meisch a qualifié ce vendredi le rassemblement des groupes A et B dans chaque classe d'ici dix jours et jusqu'au 15 juillet. Un retour «justifié», selon le ministre de l'Éducation nationale, dans l'optique de la rentrée de septembre.

Les classes à nouveau réunies dès le 29 juin

Jean-François COLIN

Après la reprise de l'enseignement secondaire le 4 mai, puis celle du fondamental le 25 mai, la date du 29 juin marquera un troisième jalon important vers le retour à la normale des établissements scolaires. Elle scellera en effet le rassemblement de toutes les classes du secondaire et du fondamental, jusque-là scindées en groupes A et B fonctionnant en alternance, ainsi que l'a annoncé ce vendredi Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale. Le système sera en vigueur jusqu'au terme de l'année scolaire le 15 juillet, soit 13 jours effectifs, et les horaires sont maintenus de 8 à 13 heures quotidiennement. Ce qui n'aura donc pas la moindre influence sur les maisons relais dans l'après-midi.

Si chacun s'accorde à reconnaître que le modèle d'alternance en groupes A et B «a bien fonctionné», ce retour presque à la normale permet de «terminer au mieux l'année scolaire». Après consultation des différents partenaires - directeurs d'école, syndicats, associations de parents, Syvicol, direction de la Santé -, Claude Meisch estime cette avancée «justifiée» dans l'optique «d'aborder la prochaine rentrée de septembre sans souci». Car le ministre DP est d'avis que «des contenus importants doivent encore être assimilés» avant de remettre le couvert en septembre.

Le ministre de l'Éducation nationale ajoute que dans la pratique les règles sanitaires de base - port d'une protection buccale, désinfection régulière des mains, horaires de récréations différés - restent d'application. Les élèves demeureront toujours au sein du même groupe fixe, à l'intérieur duquel les règles seront assouplies; le port du masque par exemple ne sera plus obligatoire dans le groupe, mais le redeviendra à l'extérieur de celui-ci.

En outre, dans le cadre de la campagne de dépistage à grande échelle, les élèves et enseignants formeront un groupe de cinq, au sein duquel un individu se fera tester chaque semaine. Cette procédure permettra «d'obtenir une vision transversale» afin de «repérer et d'interrompre rapidement les chaînes d'infection», explique Claude Meisch qui encourage vivement chacun et chacune à se faire tester «pour protéger et pour se protéger». Le dépistage s'avère d'autant plus important en milieu scolaire que la majorité des jeunes contractant le coronavirus ne développent jamais de symptômes.

Oui aux excursions, non aux colonies

Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale «encourage les enseignants du fondamental à prévoir des activités sportives» dans les 25 leçons restantes. La pratique du sport à l'école sera à nouveau possible, mais pas dans le secondaire où il est primordial d'avant tout «consolider les apprentissages de base», estime le ministre. De même, les excursions scolaires pourront reprendre dès le 29 juin, mais uniquement à caractère journalier. «Il n'est pas encore question de passer des nuitées», précise Claude Meisch, qui ajoute que «les colonies de vacances ne reprendront quant à elles pas avant le 15 juillet».

