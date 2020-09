«Eis stad» prône pour davantage de participation citoyenne dans les aménagements urbains au Luxembourg. L'association veut même aller plus loin dans sa réflexion et souhaite l'institutionnaliser.

Luxembourg 3 min.

Les citoyens veulent faire entendre leur voix

«Eis stad» prône pour davantage de participation citoyenne dans les aménagements urbains au Luxembourg. L'association veut même aller plus loin dans sa réflexion et souhaite l'institutionnaliser.

(ER avec rr) - L'extension du tram vers Mamer, le projet «Wunnquartier Stade» sur la route d'Arlon, les futurs aménagements du «Schoettermarial», le «Réimerwee» sur le domaine du Kiem ou encore le développement urbain de la place de l'Etoile, la Ville de Luxembourg ne manque pas d'idées en matière de projet immobilier. Au contraire. Mais cette politique est notamment remise en cause par différentes associations de riverains et de citoyens.

«Nous ne sommes pas contre la construction. Nous voulons des logements abordables et durables, et il faut demander aux citoyens comment ils veulent vivre», explique Jan Glas dans le Luxemburger Wort. Ce membre actif de l'asbl «Eis stad», qui a succédé à la «Biergerinitiativ Arelerstrooss», veut davantage d'initiative citoyenne. Très active dans les discussions du futur aménagement du quartier de la route d'Arlon, l'association rappelle que c'est sa responsabilité «envers les générations futures».

«Miser sur une participation active et non réactive» L'asbl «Eis stad» organise ce mardi une table ronde sur les projets du nouveau quartier de la route d'Arlon. L'occasion pour les membres de l'association de prôner pour davantage de participation citoyenne dans le processus de décision sur les futurs aménagements urbains de la capitale.

Et Jan Glas de prendre l'exemple du futur aménagement de la place de l'Etoile. «Ces nouvelles tours sont une gifle pour les habitants. Aux Pays-Bas, la première étape consiste à déterminer si un projet s'adapte. Et ce n'est pas le cas en ce qui concerne la place de l'Etoile», dit-il.

«Eis Stad», qui se considère comme une organisation non partisane dont le but est d'impliquer les citoyens dans la planification de la construction de logements, veut sensibiliser davantage de personnes à sa démarche. Elle recherche donc des ambassadeurs ou des personnes désireuses d'apporter leurs idées et suggestions.

«Eis Stad» veut impliquer les citoyens dans la planification des constructions de logements. Photo: Gerry Huberty

«Nous ne voulons pas mettre toute notre énergie dans projet Wunnquartier Stade, alors que dans le même temps 29 autres projets sont en cours de réalisation», insiste de son côté Johannes Birgmeier.

Mais le groupement veut même aller plus loin dans sa démarche et prône la mise en place d'un bureau pour la participation des citoyens. «Avec un médiateur et un budget comme c'est le cas par exemple en Suisse ou en Allemagne», estiment ses membres.

Le précédent «Schoettermarial»

Il y a deux semaines, ces derniers ont été accueillis par le premier conseiller de Ville Serge Wilmes (CSV). «La ville fait de la participation citoyenne à petite échelle mais nous voulons plus, nous voulons apporter nos idées, nous voulons avoir notre mot à dire et plus de transparence des autorités», note encore Johannes Birgmeier.

Le «Schoettermarial» au Kirchberg pourrait servir d'exemple. Près de 150 résidents du quartier d'affaires ont manifesté pour défendre le biotope du site et ont obtenu gain de cause. Le 13 juillet dernier, un arrêt du Tribunal administratif a bonnement annulé le Plan d'aménagement général (PAG) «Schoettermarial» au motif que la Ville de Luxembourg n'avait pas pris en compte la haute valeur écologique du site, ni les objections des riverains.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.