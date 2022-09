La marge brute des produits pétroliers augmente de manière disproportionnée dans notre pays. Le parti Pirate accuse le ministre de l'Energie d'en être responsable.

Prix de l'essence

«Les citoyens se font arnaquer par le gouvernement»

Florian JAVEL La marge brute des produits pétroliers augmente de manière disproportionnée dans notre pays. Le parti Pirate accuse le ministre de l'Energie d'en être responsable.

«La solidarité doit nous guider». Tel était le message de Claude Turmes (Déi Gréng) jeudi dernier lors de la présentation des mesures actuelles d'économie d'énergie. Presque une semaine plus tard, c'est exactement le contraire qui est reproché au ministre de l'Energie par le parti Pirate. La raison en est les dernières conclusions de Sven Clement et Marc Goergen (Piraten).

Sven Clement a critiqué mardi l'approche du ministre de l'Énergie en ce qui concerne l'évolution des marges brutes des produits pétroliers. Photo: Gerry Huberty

Au début de la pause estivale, les deux parlementaires se sont renseignés auprès du ministère de l'Energie sur la formule utilisée pour établir les prix de l'essence dans les stations-service nationales. «Chacune de nos demandes auprès de la commission de l'Environnement et du ministère de l'Energie a d'abord échoué, déplore Marc Goergen, on voulait nous cacher la formule».

Après plusieurs demandes, les deux députés ont finalement été autorisés à voir la composition. Derrière des portes closes, pas de photos autorisées, pas de notes et en présence d'huissiers - même les chiffres officiels ne devaient pas être rendus publics. «Nous ne voulons pas faire de voyeurisme sur les chiffres, mais nous estimons que cette information doit être partagée avec le public dans l'intérêt du pays», affirme Clement. Selon le parlementaire, le document serait «absolument anti-solidaire».

Une «anomalie»

En cause, une «incompétence» ou un «manque de considération» de la part du ministre de l'Energie, estiment les deux Pirates. En se basant sur la composition du prix de l'essence, les Pirates affirment en effet avoir noté une évolution inhabituelle concernant la marge brute des produits pétroliers dans notre pays. Outre cette marge, le prix de l'essence se compose de la TVA de 17%, des frais de transport, des accises et du prix actuel du litre à la bourse. Ce dernier est une variable qui ne peut pas être influencée au niveau national, souligne Clement. Les quatre autres composantes citées constituent néanmoins des stocks fixes du prix, qui relèvent du champ d'action du gouvernement.

Mais selon les Pirates, il existerait une anomalie au niveau de la marge brute. Celle-ci est destinée à couvrir les coûts salariaux et les frais de fonctionnement du réseau national de stations-service. Dans un contrat entre diverses compagnies pétrolières et l'État luxembourgeois, qui porte actuellement la signature du ministre de l'Énergie Claude Turmes, cette marge est fixée par le gouvernement. «Si les salaires sont payés avec cette somme, la marge devrait augmenter proportionnellement à l'indice. Or, depuis que la Gambie a pris les commandes, la marge brute pour le sans plomb 95 et 98, par exemple, a plus que doublé, contrairement à l'indice», constate Clement avec indignation.

Soit il est incompétent, soit c'était son intention d'autoriser des marges brutes aussi élevées Sven Clement

Selon lui, le bond de la marge brute en août de cette année en particulier est le signe de l'échec politique du gouvernement : «Les gens craignent de ne plus pouvoir se chauffer en hiver, alors que les groupes pétroliers réalisent des bénéfices excédentaires dans le pays. Il ne s'agit pas de bénéfices aléatoires, mais d'un traitement de faveur voulu politiquement, que je ne peux pas m'expliquer en période de crise énergétique», poursuit l'homme politique.

S'ils n'expliquent pas la démarche du ministre, les deux députés n'ont pas non non plus cherché à le contacter. «Soit il est incompétent et ne sait pas ce qu'il a signé, soit c'était son intention d'autoriser des marges brutes aussi élevées au lieu d'investir l'argent dans des mesures environnementales», estime Sven Clement.

Les Pirates demandent désormais publiquement au ministre de révéler au public les chiffres officiels de la formule qui dicte la composition des prix de l'essence. «C'est le genre de transparence que nous souhaitons», a commenté Marc Goergen à propos de ses propres exigences.

Très légère baisse du prix du diesel Faire le plein de sa cuve à mazout sera aussi un peu moins cher ce mercredi. Rien ne change par contre pour l'essence.

Le fait que les Pirates restent jusqu'à présent le seul parti d'opposition à avoir demandé un aperçu de la formule déjà mentionnée a été abordé par Clement, qui a critiqué les partis majoritaires du Parlement à ce sujet. Selon lui, ce n'est pas la seule tâche de l'opposition de révéler les scandales du gouvernement, mais c'est aussi une obligation des partis majoritaires au Parlement de respecter leur fonction d'organe de contrôle du gouvernement.

