Des itinéraires problématiques

Les circuits auto-pédestres de l'Oesling réaménagés

Un certain nombre de circuits seront démontés, certains seront réaménagés, tous seront balisés à nouveau.

Actuellement, les circuits de randonnée auto-pédestres, très appréciés des randonneurs, sont en cours de réaménagement. La signalisation sera adaptée aux normes internationales et le parcours sera revu pour offrir une meilleure qualité. De plus, certains circuits qui traversaient ou longeaient des routes départementales dangereuses pour les piétons seront complètement supprimés.

Début août, le député ADR Jeff Engelen s'est penché sur ces chemins dans une question parlementaire - il a parlé d'une signalisation incohérente, d'un potentiel d'amélioration de la taille des panneaux et des chemins le long des routes nationales dangereuses. Ce dernier voulait savoir si le ministre compétent en était conscient et comment il comptait réagir. En bref, il a soulevé des problèmes qui sont en cours de résolution depuis 2019 et qui devraient être résolus dans tout le pays d'ici la mi-2023.

2.000 kilomètres au total

Dans sa réponse, le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) s'est efforcé de contextualiser et d'expliquer. Créé dans les années 1960, le réseau de sentiers de randonnée s'est développé pour atteindre aujourd'hui un maximum de 201 parcours et une longueur d'environ 2.000 kilomètres. Le succès de ces sentiers auprès des Luxembourgeois serait ininterrompu depuis plus d'un demi-siècle. Cela s'est à nouveau vérifié pendant la pandémie.

Au fil des années, l'évolution de l'aménagement du territoire a cependant conduit à ce que certains itinéraires et lieux ne soient plus adaptés à cet effet. Par exemple en raison de l'augmentation du trafic routier ou parce que les petits chemins sont devenus de grandes routes. Depuis 2019, le Luxembourg travaille à une rénovation globale et des améliorations concrètes ont été mises en œuvre après analyse. «À différents endroits, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il n'existait pas de solution satisfaisante», écrit Lex Delles. «C'est pourquoi un certain nombre de circuits auto-pédestres seront démontés dans les mois à venir».

C'est déjà fait dans l'Oesling

Le ministre ne mentionne toutefois pas dans sa réponse parlementaire un nombre concret de circuits qui vont désormais disparaître, ni un ordre de grandeur des sentiers concernés. Il y aura en outre une adaptation aux normes de balisage de la Fédération européenne de la randonnée pédestre. Ainsi, dans un avenir proche, tous les sentiers seront praticables dans les deux sens.

Et il y aura un nouveau signe distinctif en forme de losange pour les sentiers. «Des nouveautés auxquelles les randonneurs doivent s'habituer après plus de 50 ans», estime le ministre Delles. Dans l'Oesling, c'est déjà fait. Les autres régions doivent maintenant suivre.

