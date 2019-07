Tout vélotafeur qui enfourche sa petite reine pour pédaler jusqu'à son travail change sa perception du voyage. Très vite, il est confronté à des réalités pratiques et des situations dangereuses. Le 4e volet de notre série pointe cinq grands obstacles.

Luxembourg 4 min.

Les cinq écueils des vélotafeurs au Luxembourg

Maurice FICK Tout vélotafeur qui enfourche sa petite reine pour pédaler jusqu'à son travail change sa perception du voyage. Très vite, il est confronté à des réalités pratiques et des situations dangereuses. Le 4e volet de notre série pointe cinq grands obstacles.

Le choix de vélotafer, c'est-à-dire de faire le trajet domicile-travail à vélo, nécessite de l'engagement mais aussi un certain courage. Et cela même si le phénomène n'en est qu'à ses prémices dans la mobilité douce au Luxembourg. Voici, en résumé, ce que les vélotafeurs redoutent le plus quand ils se lancent le matin:



Les infractions routières



La plus grande crainte du vélotafeur et de son entourage, c'est l'accident. Comme tous les autres salariés, ils sont en route aux heures de pointe. Les cyclistes se retrouvent donc nécessairement exposés au trafic.



Comme les piétons, les vélotafeurs font partie des usagers de la route les plus vulnérables. La situation n'a jamais été aussi mauvaise qu'en 2018 pour les cyclistes sur les routes du Grand-Duché. Selon les chiffres de la Sécurité Routière, il y a eu 3 morts et 14 blessés graves.



Même si c'est moitié moins que les piétons, les cyclistes représentaient 6% des victimes de la route au Luxembourg en 2018:



Les infrastructures manquantes

Le projet de loi déposé en octobre 2018 qui prévoit d'accroître le réseau national de pistes cyclables de 630 km à 1.100 km - avec 300 km de nouveaux tracés - représente une belle perspective pour le tourisme à vélo et les vélotafeurs. Mais pour l'usager du réseau de pistes cyclables en Ville, la perspective d'un vélo «intégré dans toutes les chaînes de mobilité planifiées par l'État, y inclus dans les bâtiments publics» semble encore loin.



«Il y a de grands projets pour les pistes cyclables lancés à Luxembourg mais il manque toujours les 5 à 10% restants au réseau, qui font que c'est compliqué. Notamment dans le quartier gare et aux abords de la place de Paris», explique Axel, 50 ans. Lui se déplace en vélo en ville «quasiment tous les jours, depuis presque 20 ans». Qu'il manque encore des pièces au grand puzzle que formera demain le réseau de pistes cyclables : voilà un sentiment largement partagé parmi les vélotafeurs.

Les incivilités

Ouverture intempestive de portière, refus de priorité, voiture garée sur la piste cyclable... les exemples de comportements égoïstes et périlleux des automobilistes à l'égard des cyclistes ne manquent pas. Et les vélotafeurs utilisent largement les réseaux sociaux pour dénoncer, photo à l'appui, des comportements apparemment anodins mais réellement sources de dangers.







Oui mais les cyclistes roulent sur les trottoirs.

Route d’Arlon, STRASSEN.#rueDesRomainsStrassen pic.twitter.com/d0dWAFThxo — Nicolas (@malgravajhoj) 13 juin 2019

Mais il arrive aussi que des vélotafeurs pressés se muent en de vrais dangers. Cette vidéo twittée dernièrement le montre bien:

Le Guignol du jour, pour une fois c'est un cycliste !#velotaf on entendait la sirène de l'ambulance et le feu était passé au rouge quelques secondes avant. pic.twitter.com/6c6a3CgdqH — Vélo Jaune (@JauneVelo) 24 juin 2019

Le vol de vélos



C'est la grande crainte du vélotafeur: le vol de son précieux engin. Sébastien Tasch, qui se rend tout les jours de Gasperich au Film Fund Luxembourg en vélo électrique, en a fait l'amère expérience l'an passé. «Mon vélo était accroché dans la cour et pendant le temps de midi, le cadenas a été sectionné. C'est en voulant repartir que j'ai remarqué que le vélo avait disparu». Comme il était bien assuré, Sébastien a pu se racheter un Pédelec identique, n'empêche.



Les bicyclettes devenant toujours plus sophistiquées et plus chères, elles sont convoitées par les délinquants. À commencer par les vélos à assistance électriques qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Cela explique en partie l'explosion de vols de vélos dans le pays:



Selon le bilan annuel de la police grand-ducale, 468 vols de bicyclettes ont été signalés dans les commissariats en 2018. Soit 214 vélos de plus que l'année précédente et trois fois plus qu'il y a dix ans. C'est le taux le plus élevé jamais enregistré au cours de la décennie!

L'hygiène personnelle



C'est «la» grande crainte quotidienne des cyclistes quotidiens. Arriver au travail couvert de sueur. Partagée par tous les vélotafeurs et vélotafeuses, la hantise de l'auréole sous les bras «est le plus grand inconvénient parce que je travaille toujours en chemise», résume Jose Maria Iñesta Peña, salariée dans un service financier à la Banque Européenne d'Investissement au Kirchberg. Son astuce, c'est de faire ses 7 km en vélo électrique. Moins d'efforts donc moins de risques de transpiration.



Christophe Dhaeze, qui habite Arlon et pédale jusqu'à Strassen, ne tenterait lui pas l'aventure sans l'assurance de pouvoir se doucher et se changer en arrivant sur son lieu de travail: «C'est primordial».

Idées reçues: on ne peut pas faire de vélo en tenue de bureau/en jupe; il faut forcément se changer en arrivant (je change juste les chaussures) et prendre une douche (même pas eu besoin pendant la canicule). Quand on veut, on peut. #velo #velotaf #sellefie #brompton #mvos365 pic.twitter.com/lDzMo9cdGN — Faoileán 🇪🇺 (@cryinggull) 1 juillet 2019