Le Marché International des Professionnels de l'Immobilier qui se tient depuis le mardi 14 mars s'achèvera ce vendredi. Présent sur place, Gil Blanchy, en charge de l'organisation de la participation luxembourgeoise, dresse le bilan de l'évènement.

MIPIM

«Les choses devraient rentrer dans l'ordre fin 2024 pour l'immobilier»

Megane KAMBALA

De retour en présentiel depuis 2022 après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le Marché International des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM) s’est ouvert le mardi 14 mars et s’achèvera ce vendredi à Cannes.

Pour cette édition, c’est la thématique de la décarbonation du secteur qui tient majoritairement le haut de l’affiche, sachant qu’usuellement, le domaine de la construction des bâtiments et leur usage sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre.

Une tendance qui est donc à renverser et à considérer dans un écosystème global largement impacté par l’inflation et les coûts de l’énergie. Engagé dans la transition énergétique et concerné par les évolutions du secteur immobilier, le Luxembourg a bien évidemment son pavillon sur la Croisette.

Présent sur place en tant que responsable de la participation luxembourgeoise au MIPIM pour la Chambre de commerce, Nil Blanchy à répondu à quelques questions de Virgule pour cet évènement immanquable.

Monsieur Blanchy, pourquoi est-ce toujours important selon vous que le Luxembourg réponde présent au MIPIM en dépit d'un contexte global difficile?

Tout d’abord, parce que c’est réellement un rendez-vous annuel incontournable pour tous les acteurs du secteur! De plus, l'immobilier est très important au Luxembourg et pour cette édition, qui est la 16e édition à laquelle la Chambre de commerce participe, ce ne sont pas moins de 500 participants (contre 400 l'an dernier) en provenance du Grand-Duché qui ont fait le déplacement.

Une cinquantaine d’entreprises implantées au Luxembourg sont ainsi représentées sur place, et notre pavillon compte d’ailleurs quinze exposants. Sur une participation globale du salon de 23.000 participants attendus, 2.500 personnes ont indiqué leur intérêt pour le Luxembourg, ce qui est déjà significatif.

Tout en sachant qu’avec ce genre d’évènement, on peut être certain que la participation est de qualité, puisque l’accès est payant, tant pour les visiteurs que les exposants.



La délégation luxembourgeoise sur place en détail Architectes et urbanistes: Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, Dagli Atelier d'Architecture. Banques et assurances: Banque de Luxembourg et Hauck & Aufhäuser Privatbank AG. Constructeurs: Socom et Oikos-Concept. Conseil immobilier: Drees & Sommer, DSM Avocats à la Cour, Inowai et Lex Thielen et Associés – Avocats. Promoteurs et gestion immobilière: Agora Luxembourg, ICN Development, Somaco, LuxAirport et La Vie Est Belle.

Qu’est-ce que les exposants viennent y chercher finalement?

Cela peut sembler un peu contreintuitif, mais pour l'essentiel de nos exposants fidèles avec qui j'ai eu des échanges, l'objectif principal est de venir à la rencontre de tous les acteurs luxembourgeois.

L'occasion est en effet assez unique, puisque toute la chaine de valeur est représentée en un seul endroit, tout l'écosystème est là. Ce marché international, c'est en fait l’assurance absolue de pouvoir rencontrer en 48h des personnes avec qui il aurait fallu prendre rendez-vous très à l'avance pour pouvoir discuter en restant au pays.

Ce n'est bien sûr pas la seule motivation des participants, puisque certains sont aussi ici pour trouver des partenaires étrangers, essentiellement européens; alors que d’autres y viennent pour prendre le pouls du secteur.

Qu'en est-il de ce pouls justement, comment caractérisez-vous l'ambiance sur place à une journée de la fin?

Ce que je peux dire en termes d’affluence, c’est que pour une deuxième année de reprise après le covid, nous sommes encore en progression, car même si 23.000 visiteurs originaires de 90 pays sont attendus en tout et pour tout, nous sommes encore loin du record de fréquentation de 2019, où c’était près de 30.000 personnes qui avaient répondu présent.

Enfin, dans l’esprit général, je ne dirais pas que c’est l’euphorie, mais ce n’est pas non plus un sentiment de défaite qui prédomine dans les échanges: la machine est certes ralentie, mais elle ne s’arrête pas. Beaucoup d’acteurs conviennent que ce moment charnière permet presque de souffler, après des années d’activité intense pour l’immobilier. La plupart estiment même que les choses devraient rentrer dans l’ordre fin 2024, début 2025.

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, repenser la façon dont on conçoit les bureaux et les habitations est au cœur des conversations également, preuve que les acteurs prennent bien en compte ce climat multicrise que nous vivons, que ce soit d'un point de vue environnemental mais aussi énergétique, sans oublier l'inflation.

Au-delà des échanges entre professionnels locaux, le MIPIM est une belle vitrine pour le pays. Comment le Luxembourg est-il perçu cette année?

Le cocktail que nous donnons au pavillon a réuni plus de 150 personnes cette année et des personnes d’Arabie saoudite, de Dubaï, mais aussi d’Allemagne sont venues à notre rencontre, même s’il n’est pas encore possible d’évaluer les retombées de ces visites et des potentiels échanges qui ont pu en découler avec nos exposants.

En parlant de retombées, les MIPIM Awards auront lieu ce jeudi à partir de 18h30 et un projet luxembourgeois fait cette année partie des 43 nominés, dans la catégorie «Best office and business project». Une fierté?

Oui, le nouveau siège de Post a été sélectionné parmi 180 projets examinés par le jury et c’est une vraie fierté. Nous sommes ravis que la valeur de ce projet soit reconnue, nous encourageons d’ailleurs activement les entreprises luxembourgeoises à se présenter, mais aussi à faire partie des intervenants aux conférences données tout au long de l’évènement quand cela se justifie. Le verdict sera rendu ce soir et nous y serons évidemment très attentifs!

