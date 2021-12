Le nombre de demandeurs d'emploi continue de régresser au Luxembourg. D'un mois à l'autre, les problématiques restent cependant similaires dans le pays, qui enregistre toujours un nombre élevé de chômeurs longue-durée.

Les chômeurs sont moins nombreux qu'avant la crise

Il faut remonter à 2019 pour constater de tels chiffres. Au 31 novembre 2021, 15.232 résidents étaient à la recherche d'un emploi au Luxembourg, c'est 185 de moins que le mois précédent, fait savoir l'agence pour le développement de l'emploi (ADEM). Ainsi, le taux de chômage poursuit sa chute, pour atteindre un niveau encore plus bas que celui que connaissait le pays avant le début de la crise sanitaire (5,3%).

De leur côté, les nouvelles inscriptions restent faibles, puisqu'au mois de novembre, seuls 2.260 résidents se sont enregistrés auprès de l'agence. C'est 200 de moins qu'en novembre 2020, soit une baisse de 8,1%. Les inscriptions renouent ainsi avec un niveau similaire que celui que l'ADEM connaissait en 2017 et 2018.

Les chômeurs de longue durée restent cependant quasi aussi nombreux que le mois dernier. Ainsi, 51% des inscrits sont en recherche d'emploi depuis douze mois ou plus, soit une baisse d'un pour cent sur un mois. Sur un an, cependant, ce chiffre enregistre une baisse de 12,4%.

Le nombre de nouvelles offres d'emploi fait également état d'une légère baisse. S'il était en constante augmentation ces derniers mois, il s'établit en novembre, à 3.527 postes vacants déclarés pendant le mois. C'est 382 de moins qu'en octobre. Parmi les postes les plus recherchés, se trouvaient les études et le développement informatique (162 postes), la comptabilité (152) et le secrétariat (111).

Le 30 novembre 2021, 10.452 postes vacants avaient été signalés à l'ADEM, soit une augmentation de 59,2% en un an. Preuve que ces nouvelles offres ne sont toujours pas en adéquation avec le profil des demandeurs d'emploi de longue durée.

