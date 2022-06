Les chiffres de l'épidémie s'emballent au Luxembourg

Au cours de la semaine écoulée, deux nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 sont à déplorer.

Nouvelle poussée du covid-19

Depuis le début du mois de juin, nous assistons très clairement à un regain constant et soutenu de l'épidémie de covid-19 au Luxembourg. Une situation également similaire en France ou encore en Italie où un regain épidémique est également constaté. De quoi faire craindre une nouvelle vague d'infection en ce début d'été? Les prochains jours nous le diront.

La dernière rétrospective du ministère de la Santé n'augure en tout cas rien de bon puisque pour la semaine du 13 au 19 juin, le nombre de personnes testées positives a augmenté de 2.824 à 3.985, soit une augmentation de 41%. La semaine dernière déjà, une augmentation de 46% des nouvelles infections par rapport à la semaine précédente avait été constatée.

Sur le terrain, cette hausse des nouvelles infections s'est traduite par une augmentation du nombre de tests. Ainsi, la semaine dernière, le nombre de tests PCR effectués est passé de 9.289 à 11.336. Concernant le taux de positivité, il apparait donc qu'un test PCR sur trois revient positif. Plus interpellant encore, au 19 juin, le nombre d'infections actives a augmenté à 7.039 par rapport à 4.991 au 12 juin. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid est de 38,9 ans. A noter que la plus grande augmentation est enregistrée chez les 75+ ans (+82%) suivi des 0-14 ans (+73%).

Mais cette nouvelle poussée du virus se fait-elle ressentir sur le système de Santé? Les hôpitaux luxembourgeois font en tout cas face à une recrudescence des patients. En effet, 15 nouvelles admissions de patients positifs ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre six la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est passé à deux. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 51 ans.

Lors de son traditionnel discours pour la fête nationale, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a tenu à remercier la population luxembourgeoise pour sa résilience et sa solidarité face au virus. En d'autres termes, il remerciait la grande majorité des habitants ayant fait le choix de se faire vacciner. Et malgré la levée des restrictions sanitaires, certains ont encore fait le choix de la vaccination ces derniers jours.

Ainsi, la semaine dernière, 1.560 doses ont été administrées: 74 personnes ont reçu une première dose, 95 ont reçu une deuxième dose, 543 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 847 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 1 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 20 juin à 1.284.554.

La Santé informe donc que 473.785 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,8% par rapport à la population vaccinable.

Toujours concernant la vaccination, il est important de noter que le Hall Victor Hugo fermera, provisoirement ses portes, à partir du 2 juillet 2022.

Toujours des possibilités de se faire vacciner

La liste des possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu.

Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu. À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Pour la semaine du 4 juillet, le Impfbus sera aussi présent sur le parking du Hall Victor Hugo au Limpertsberg aux horaires suivants:

Mardi 5 juillet: de 9 à 17 heures, jeudi 7 juillet: de 9 à 13 heures, vendredi 8 juillet: de 13 à 17 heures, samedi 9 juillet: de 9 à 13 heures