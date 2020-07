Les «chiffres covid» sources de confusion

Communiquées quotidiennement par le ministère de la Santé, les données relatives à l'épidémie de coronavirus au Luxembourg se révèlent parfois contradictoires. Des approximations qui sont ensuite corrigées, mais qui appellent un éclaircissement méthodologique.

(JFC, avec Diane Lecorsais) - Le rendez-vous est devenu tristement traditionnel. Chaque jour en fin d'après-midi, le ministère de la Santé publie sur son portail une série de données relatives à l'épidémie de coronavirus pour les dernières 24 heures. Récemment adaptée, la procédure de transmission des chiffres se révèle susceptible d'apporter une certaine confusion au sein du public.

La nouveauté principale réside dans le fait que le chiffre des nouvelles infections publié chaque jour - mais qui concerne les valeurs de la veille - n'est que provisoire. Il est donc, le cas échéant, corrigé par la suite. Cependant, si la valeur corrigée apparaît alors ultérieurement dans les statistiques du ministère, elle n'est toutefois pas explicitement annoncée.

Ainsi concrètement, le lundi 27 juillet, le ministère annonçait dans son bilan quotidien 35 nouvelles infections. Or, à la lecture du graphique détaillé tel qu'il apparaît aujourd'hui sur le site officiel, ce sont, non pas 35, mais 48 nouveaux cas qui sont enregistrés. Même chose concernant le samedi 25 juillet, où les 133 cas annoncés le jour même sont devenus 146 dans le graphique, soit tout de même un bond de près de 10%.

Cette distorsion éclaire la raison pour laquelle tous les médias ne rapportent pas nécessairement les mêmes chiffres chaque jour. En guise d'explication, le ministère de la Santé avance la mise en place d'une procédure de «rétro-corrections». Pour reprendre l'exemple des 48 nouveaux cas du lundi 27, «il s'agissait de 35 tests positifs enregistrés la veille et de 13 rétro-corrections portant sur les jours précédents», avance le ministère.

Veiller à ce qu'une personne ne puisse pas être comptée deux fois

Se greffe à cette procédure le fait que «les cas positifs qui arrivent tardivement - c'est-à-dire après la communication quotidienne de la Santé - sont ajoutés plus tard et uniquement sur les graphiques relatifs à cette journée.» La source de confusion tient au fait que ce chiffre ajusté rétrospectivement n'apparaît que tout en bas de la page, sous la rubrique «Note sur les données». De plus, il n'est pas possible de voir quelle valeur a été corrigée, quand elle l'a été et par combien de cas.

Pour sa part, le ministère de la Santé affirme «s'efforcer d'améliorer la qualité des données soumises quotidiennement par les laboratoires.» Ainsi, il admet désormais «veiller à ce qu'une personne ne puisse pas être comptée deux fois». En outre, la Santé admet que de nouvelles procédures de contrôle qualité ont généré «des corrections sur la variable 'résidence' pour les données précédemment publiées».

Dans sa rétrospective hebdomadaire des chiffres covid prévue jeudi, Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé devrait fournir de plus amples explications sur ce sujet. D'autant plus qu'elle présentera dorénavant chaque semaine les chiffres ajustés de la semaine précédente.

