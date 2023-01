L'année dernière, la monarque du Grand-Duché a porté des vêtements dont la valeur s'élève à six chiffres. Elle se situait ainsi dans le peloton de tête des comparaisons internationales, comme l'a révélé l'évaluation d'un blog de mode.

Garde-robe royale

Les chères robes de la grande-duchesse

Sebastian WEISBRODT L'année dernière, la monarque du Grand-Duché a porté des vêtements dont la valeur s'élève à six chiffres. Elle se situait ainsi dans le peloton de tête des comparaisons internationales, comme l'a révélé l'évaluation d'un blog de mode.

Ce n'est un secret pour personne que la grande-duchesse Maria Teresa aime se vêtir de pièces de designers coûteuses et de marques de luxe telles que Chanel, Prada et autres lors d'occasions officielles. Le blog de mode «Ufo No More» a passé au crible les tenues portées par les têtes couronnées en 2022 à des fins de représentation. L'évaluation n'a pas seulement montré que la grande-duchesse de Luxembourg se situait dans le Top 5 des monarques en termes de dépenses pour sa garde-robe l'année dernière, mais aussi qu'il y a une vraie économe à la cour grand-ducale.



Selon les informations du blog, Maria Teresa a porté au total l'année dernière 148 nouvelles pièces, soit des vêtements et des accessoires pour une valeur totale de 134.500 euros. La grande-duchesse de Luxembourg occupe ainsi la cinquième place du classement des garde-robes royales les plus chères. Pour leur analyse, les auteures du site web n'ont pris en compte que les nouvelles acquisitions. «Nous ne disons pas que ces calculs correspondent à ce que les têtes couronnées ont réellement dépensé, car nous ne pouvons pas le vérifier», explique-t-on du côté de «Ufo No More». Il se pourrait également que Marie-Thérèse et consorts aient bénéficié d'un rabais.

La Princesse Stéphanie relativement économe

La princesse Charlène de Monaco est seule en tête du classement. En 2022, elle n'a certes porté «que» 105 nouvelles pièces, mais celles-ci valaient la bagatelle de 739.500 euros. Loin derrière, la princesse Olympia de Grèce a présenté au public des vêtements et des bijoux d'une valeur de 227.600 euros. La princesse Kate s'est également hissée sur le podium des vêtements les plus coûteux. Lors des quelque 90 rendez-vous qu'elle a donnés en 2022, la Britannique a présenté des vêtements neufs d'une valeur minimale de 217.300 euros.

La grande-duchesse Maria Terasa occupe la cinquième place du classement des garde-robes les plus chères. Poto: Sophie Margue Tout en haut, et trônant largement en tête, la princesse Charlène de Monaco. Photo: AFP Comparativement, la grande-duchesse héritière Stéphanie, ici aux côtés de son époux Guillaume, est économe. Photo: Chris Karaba

La princesse Sofia de Suède semble également aimer les pièces coûteuses : l'année dernière, elle a présenté des vêtements et accessoires neufs d'une valeur de près de 165.000 euros, ce qui la place en quatrième position devant Maria Teresa.

Parmi les économes royales, on trouve la princesse héritière suédoise Victoria (15.000 euros), la princesse britannique Eugénie et la princesse Madeleine de Suède (toutes deux 18.000 euros), mais aussi la grande-duchesse héritière Stéphanie de Luxembourg. La future monarque du Grand-Duché a été relativement économe avec des vêtements et des bijoux d'une valeur d'environ 24.000 euros.

Le Top 10 en un coup d'œil 1. Charlène de Monaco : 739.500 euros, 105 nouvelles pièces. 2. Olympia de Grèce : 227.600 euros, 51 nouvelles pièces 3. Kate Middleton, princesse de Galles : 217.300 euros, 204 nouvelles pièces 4. Sofia de Suède : 163.900 euros, 118 nouvelles pièces 5. Grande-duchesse Maria Teresa : 134.500 euros, 148 nouvelles pièces 6. Meghan Markle, duchesse de Sussex : 107.000 euros, 97 nouvelles pièces 7. Mathilde de Belgique : 103.500 euros, 114 nouvelles pièces 8. Marie de Danemark : 92.300 euros, 129 nouvelles pièces 9. Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex : 87.300 euros, 99 nouvelles pièces 10. Béatrice d'York : 87.300 euros, 55 nouvelles pièces

