Les chercheurs du List s'étendent à Bascharage

Alexander ABDELILAH Installés à ce jour dans quatre campus, les scientifiques ont besoin d'encore plus d'espace pour assurer leurs missions de recherche en pleine expansion. Le laboratoire du sud-ouest du pays va donc doubler de taille, et ce n'est que le premier volet des extensions prévues.

«Nous sommes en pleine progression», résume Thomas Schoos, le communicant du Luxembourg Institute of Science and Technology (List). En effet, l'extension de 400 mètres carrés pour les bureaux et 800 m2 pour les laboratoires à Hautscharage en est la preuve tangible. D'ores et déjà présent dans quatre communes du pays, l'institut de recherche basé à Esch-sur-Alzette planche sur un second agrandissement pour répondre à ses besoins.

Deux départements du List profiteront des nouveaux espaces conquis dans la zone d'activité économique Robert Steichen, où le centre de recherche a ses quartiers. «Environ la moitié des mètres carrés supplémentaires seront pour le département des matériaux MRT (recherche sur les polymères) et l'autre moitié pour le département environnemental ERIN (cultures cellulaires et micro-organismes)», précise la communication du List.

Lancé officiellement en février dernier, le projet des nouveaux locaux doit encore recevoir le tampon définitif des autorités. Les «quantités de produits chimiques et de gaz» émis par les activités des départements de recherche concernés étant «revus à la hausse» en raison du doublement de la surface, le processus est très codifié. Charge à présent pour le ministère de l'Environnement et l'Inspection du travail et des mines de «vérifier le plan de sécurité» soumis par le List.

Alors que les nouveaux locaux de Hautscharage sont dans leur dernière ligne droite, un autre projet similaire est «en phase de définition des besoins». Les domaines d'activité concernés par cette prochaine reconfiguration de laboratoires seront différents et toucheront «l'économie circulaire, les biotechnologies et la technologie de l'environnement», confirme le List. Ni le lieu ni la date de naissance de ce futur centre de recherche ne sont encore rendus publics.