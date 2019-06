De la Place de l’Etoile à celle de la Gare, le point sur les différents travaux prévus sur le réseau de fin juin à fin octobre dans la capitale.

Luxembourg 2 min.

Les chantiers du tram prévus cet été

Marc AUXENFANTS De la Place de l’Etoile à celle de la Gare, le point sur les différents travaux prévus sur le réseau de fin juin à fin octobre dans la capitale.

Certains personnels du bâtiment et du génie civil ne partiront pas en congés collectifs cette année. Les traditionnels quinze jours de vacances forcées de juillet-août prévus par la loi, ont en effet été exceptionnellement annulés pour les personnels affectés aux travaux du tram, sur demande de la Ville de Luxembourg et de Luxtram, en accord avec l’Inspection du Travail et des Mines (ITM). Le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les congés collectifs est assuré uniquement sur base du volontariat. Pas question donc d'aller à la plage pour les volontaires.

La municipalité et l’exploitant du tramway comptent ainsi sur le faible trafic dans les rues de la capitale durant les grandes vacances, pour avancer au plus vite sur les différents chantiers de la ligne B du tram. Si vous circulez en ville durant la période estivale, voici les gros lots que vous risquez de tirer:

Lot 1 : Place de l’Etoile – Boulevard Royal

De mi-juillet à mi-septembre, en période de congés collectifs, les rails et le revêtement du tram seront posés sur les tronçons entre le Glacis et la Place de l’Etoile. Et de la Place de l’Etoile via l’Avenue Emile Reuter, jusqu’au carrefour avec le Boulevard Joseph II.

Le chantier du tram entre le Glacis et la Place de l'Etoile Photo: Luxtram

Lot 2: Boulevard Royal - Place de Bruxelles

De la mi-juillet jusque début août, les bus seront déviés sur l’axe Avenue Emile Reuter- Boulevard Royal - Place de Bruxelles, en vue de l’installation des chantiers préparatoires aux travaux de mise en place de la plateforme du tram, au niveau du Royal-Hamilius et Place de Bruxelles.

Le tracé du futur tram rapide se dessine Lancée en mars 2018, l'idée de relier directement le Kirchberg à Belval via Esch-sur-Alzette commence à prendre forme. Du moins, au sein du ministère de la Mobilité et des communes concernées, puisque le projet ne doit pas devenir réalité avant 2035.

Lot 3: Place de Metz – Place de Paris

Les chantiers en cours avenue de la Liberté se poursuivront: avec des travaux de terrassement et de pose de la plateforme du tram, dès le mois de juillet.

Lot 4: Place de Paris – Rue de Strasbourg

Les travaux de terrassement Avenue de la Liberté se poursuivront jusque fin octobre. Lors de la Braderie du premier lundi de septembre, le chantier sera adapté en conséquence.

Lot 5: Rue de Strasbourg – Place de la Gare

Les travaux se poursuivront durant les congés collectifs jusque début octobre. Lors de la Braderie de septembre, le chantier sera également adapté en conséquence.