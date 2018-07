18.000 employés du secteur de la construction vont pouvoir souffler dès ce vendredi 27 juillet. Alors que les températures dépassent largement les 30 degrés, c'est le congé collectif qui démarre pour tous.

Les chantiers du pays à l'arrêt

La construction et le génie civil sont les premiers concernés, suivis une semaine plus tard, par les installateurs de plomberie, de chauffage et de ventilation.



Le chantier du Royal Hamilius sera également particulièrement calme puisque seuls quelques travaux mineurs seront effectués. Des dérogations sont toutefois appliquées sur certains chantiers, comme celui du Lycée Edward Steichen à Clervaux par exemple.

Les travaux reprendront sur tous les chantiers les 19 et 26 août.

